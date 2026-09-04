O petrecere organizată cu doar câteva zile înainte de startul tablourilor principale de simplu de la US Open a ajuns în atenția autorităților responsabile de integritatea tenisului.

La eveniment a participat și jucătoarea română Elena-Gabriela Ruse, 28 de ani, #64 WTA

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La party au fost prezente numeroase dintre vedetele turneului, însă asocierea petrecerii cu o companie importantă din industria pariurilor ridică semne de întrebare.

Evenimentul a avut loc joi, înaintea debutului meciurilor de pe tablourile principale, la Crane Club, în Manhattan. Printre participanți s-au numărat Serena Williams, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva și Taylor Fritz, alături de alte nume importante din circuit, scrie jurnalistul Ben Rothenberg.

Petrecerea a fost organizată de Dave Grutman, cunoscut antreprenor din industria divertismentului și a cluburilor de noapte din Miami. Acesta are legături apropiate cu numeroși jucători de tenis și este o prezență obișnuită în zona turneelor, în special în perioada Miami Open.

Grutman este, de asemenea, un mare pasionat de tenis și obișnuiește să joace alături de sportivi cunoscuți. În trecut, acesta a povestit despre pasiunea sa pentru acest sport și despre faptul că organizează sesiuni de pregătire alături de jucători profesioniști.

DraftKings, în centrul petrecerii de la New York

Problema sesizată de autoritățile din tenis nu ar fi fost însă simpla prezență a sportivilor la eveniment, ci legătura directă dintre petrecere și DraftKings, companie americană importantă în industria pariurilor sportive.

Evenimentul a fost prezentat public drept o petrecere organizată de DraftKings, iar fotografiile publicate după eveniment i-au surprins pe mai mulți jucători alături de Grutman, în fața unui panou dominat de sigla companiei.

Printre cei fotografiați s-au aflat Aryna Sabalenka, Serena Williams, Grigor Dimitrov, Coco Gauff, Mirra Andreeva și Eva Lys.

Elena-Gabriela Ruse, la petrecerea investigată de ITIA

La petrecere au mai fost prezenți Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Alexandra Eala, Anna Kalinskaya și Elena-Gabriela Ruse. Evenimentul a fost onorat și de foști jucători precum Caroline Wozniacki și Chris Eubanks, aflați la New York în calitate de colaboratori ai ESPN.

Anna Kalinskaya a declarat că, pentru ea, evenimentul a reprezentat mai degrabă o ocazie de a se întâlni cu persoane cunoscute din lumea tenisului și a susținut că nu știa că DraftKings era sponsorul petrecerii:

„A fost una reușită. A fost o cină cu mulți oameni din tenis... Mâncarea a fost foarte bună. Au avut pește, au avut friptură. A fost plăcut.”

Jucătoarea rusă a explicat ulterior motivul pentru care a mers la eveniment: „Am mers doar să mă întâlnesc cu prietenii mei.”

Elena-Gabriela Ruse, stânga, la party FOTO instagram.com/brokenrackets

ITIA a confirmat că verifică situația

Potrivit informațiilor apărute după petrecere, mai multe persoane din lumea tenisului ar fi sesizat autoritățile de integritate în legătură cu evenimentul.

„Suntem la curent cu acest eveniment și analizăm circumstanțele și detaliile acestuia”, a transmis un reprezentant al ITIA (International Tennis Integrity Agency).

Situația este complicată de faptul că, potrivit informațiilor disponibile, jucătorii nu ar fi fost plătiți direct de DraftKings pentru a participa la petrecere. Prezența lor ar fi fost determinată mai degrabă de relațiile personale cu Grutman și de invitația la eveniment.

Totuși, regulamentele privind integritatea tenisului nu se referă exclusiv la plata directă pentru promovarea pariurilor. Chiar și asocierea publică a unor jucători cu o companie de pariuri poate ridica probleme dacă este considerată promovare sau susținere a activităților de betting.

Ce prevăd regulile împotriva pariurilor

Regulamentul Tennis Anti-Corruption Program interzice persoanelor aflate sub incidența sa să faciliteze, încurajeze sau promoveze pariurile pe tenis. O altă prevedere se referă la posibilitatea ca o persoană din tenis să fie implicată, sponsorizată sau angajată de un operator de pariuri.

În astfel de situații, autoritățile pot opta inclusiv pentru avertismente private, mai ales atunci când nu există dovezi privind plata directă a sportivilor pentru promovarea companiei.

Există și precedente în care persoane din tenis au fost sancționate pentru legături comerciale cu operatori de gambling. Foștii jucători americani James Blake, Mardy Fish și Bob Bryan au primit amenzi de ordinul zecilor de mii de dolari după ce au fost plătiți pentru promovarea unor companii de pariuri.

Cazul de la New York apare într-un moment în care legătura dintre tenis și industria pariurilor devine tot mai vizibilă.

În același timp, organizatorii și competițiile din circuit încheie parteneriate comerciale cu companii din acest sector, ceea ce creează o diferență între expunerea acceptată la nivelul turneelor și restricțiile impuse jucătorilor.

US Open reprezintă un exemplu al acestei situații. În cadrul ediției din 2026, logo-urile Kalshi (platformă de pariuri sportive) au apărut în jurul terenurilor de la Billie Jean King National Tennis Center, în baza parteneriatului dintre companie și turneu.

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