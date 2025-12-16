UTA Arad, aflată în concordat preventiv, a primit o nouă lovitură financiară.

Tribunalul Arad a obligat clubul din Liga 1 să achite aproximativ 70.000 de euro unui impresar, pentru un transfer din 2023.

UTA Arad, club aflat în concordat preventiv, se mai alege cu o datorie de circa 70.000 de euro, în condițiile în care are deja reeșalonate obligații totale de aproximativ 3,3 milioane de euro, de achitat în următorii trei ani către bugetul local și ANAF.

UTA Arad, datorie de 70.000 de euro la impresarul Traian Gherghișan

Asociația Fotbal Club UTA Arad, care administrează formația din Liga 1, a fost obligată de Tribunalul Arad să plătească agenției de impresariat TG World Football Promotion SRL suma de 353.408,58 lei (aproximativ 70.000 de euro).

Litigiul are legătură, potrivit impresarului FIFA Traian Gherghișan, cu transferul atacantului moldovean Virgiliu Postolachi de la UTA la Grenoble Foot 38.

Instanța a mai decis ca UTA să achite firmei agentului FIFA Traian Gherghișan penalități de întârziere de 0,25% pe zi, calculate de la scadența obligației de plată și până la plata integrală, precum și 15.364,91 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Decizia a fost pronunțată pe 15 decembrie 2025, iar UTA poate depune apel în termen de 30 de zile.

UTA Arad își va plăti datoria către TG World Football Promotion SRL în cadrul planului de reorganizare, fără riscul unor executări silite.

Motivul litigiului dintre UTA și Traian Gherghișan

Litigiul a început în iulie 2023, după transferul lui Virgiliu Postolachi la Grenoble Foot 38.

Agentul FIFA Traian Gherghișan a declarat pentru GOLAZO.ro că a deschis acțiunea în instanță după ce UTA Arad a susținut că l-a cedat gratuit pe Virgiliu Postolachi la clubul francez.

Clubul arădean a refuzat să îi plătească impresarului cota stabilită pentru următorul transfer al lui Postolachi, convenită încă din 2022, atunci când Gherghișan l-a adus liber de contract pe jucător de la Mouscron. Atunci, UTA a anunțat că și-a asumat doar plata indemnizaţiei de formare a internaționalului moldovean.

„Am angajat avocat sportiv, iar FRF a confirmat că UTA a încasat bani pentru transferul lui Postolachi la Grenoble. Aștept să încasez suma stabilită de instanță”, a explicat impresarul.

Potrivit informațiilor vehiculate, transferul lui Postolachi la Grenoble Foot 38 s-ar fi făcut după ce gruparea franceză a achitat clauza de reziliere de 300.000 de euro stabilită de UTA Arad.

Ce datorii are UTA Arad

Conform planului de restructurare, omologat pe 10 noiembrie, Asociația Fotbal Club UTA Arad și-a reeșalonat datoriile totale, care se ridică la aproximativ 3,3 milioane de euro, pentru a fi achitate în 36 de luni, față de termenul inițial de 48 de luni.

Datoriile principale sunt următoarele:

Municipiul Arad – Direcția Venituri, Serviciul Impunere Persoane Juridice: 3.291.284,54 lei (658.260 euro). Rata trimestrială: 274.273,71 lei (54.855 euro).

(658.260 euro). Rata trimestrială: 274.273,71 lei (54.855 euro). Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad: 13.248.993 lei (2,65 milioane euro). Rata trimestrială: 1.129.620,08 lei (225.924 euro).

