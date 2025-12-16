Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova

Publicat: 16.12.2025, ora 20:21
Actualizat: 16.12.2025, ora 20:27
  • Fostul mare fotbalist Gheorghe Popescu (58 de ani) este implicat într-un proiect imobiliar de amploare în Craiova, evaluat la peste 70 de milioane de euro.

Gică Popescu a dat o nouă lovitură importantă în afaceri. Potrivit informațiilor publicate în Monitorul Oficial, fostul căpitan al Barcelonei a încasat 3.526.460 de lei, aproximativ 700.000 de euro, după ce a cedat 11% din compania sa, prin care dezvoltă un proiect imobiliar major în Craiova.

Gică Popescu s-a asociat cu Hubix Equities Zeta într-un proiect imobiliar de 70 de milioane de euro

Gică Popescu rămâne acționar majoritar, cu peste 80% din firmă, păstrând controlul asupra direcției proiectului, iar noul partener este Hubix Equities Zeta, un investitor specializat în dezvoltări imobiliare, intrat în companie cu un aport care îi conferă aproape 20% din capital.

Proiectul imobiliar este dezvoltat pe terenul Academiei de Fotbal „Gică Popescu” din Craiova, care urmează să fie transformat într-un complex rezidențial de mari dimensiuni, cu apartamente și spații comerciale.

De altfel, „Baciul” a recunoscut pentru GOLAZO.rointenționează să închidă academia, întrucât activitatea acesteia a devenit nesustenabilă din punct de vedere financiar.

Potrivit informațiilor furnizate de Cristian Istrătescu, administratorul Hubix Equity, costul total estimat al dezvoltării se ridică la 70.697.924 de euro.

Peste 5 milioane € pentru demararea proiectului

Investitorul a anunțat că până în acest moment a alocat peste 1,1 milioane de euro, iar după aprobarea planului urbanistic vor fi necesare investiții suplimentare de peste 4 milioane de euro pentru demararea construcției.

De asemenea, societatea controlată de Gică Popescu a mai primit și un împrumut de 200.000 de euro de la Hubix, cu dobândă de 9%, pentru a susține dezvoltarea primei faze a proiectului.

Ce vrea să construiască Gică Popescu pe terenul Academiei din Craiova

Gică Popescu își propune să transforme terenul Academiei de Fotbal din Craiova, întins pe 19.511 mp, într-un proiect imobiliar mixt care să includă locuințe colective, spații comerciale și facilități de agrement, cu regim de înălțime între 5 și 9 etaje.

Terenul și clădirile existente, evaluate la peste 5,8 milioane de euro, au fost aduse ca aport în natură la capitalul social al societății Ecorules Craiova S.R.L., actuala Akademia SRL.

Deocamdată, proiectul se află în dezbatere publică, însă partenerul lui Gică Popescu estimează că există șanse mari să obțină autorizația finală de la autorități.

Recent, Gică Popescu a inaugurat un complex comercial la Hunedoara, extinzându-și portofoliul imobiliar.

