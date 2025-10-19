Dinamo - Rapid 0-2 „Câinii” rămân în continuare fără victorie în fața rivalilor

Rapid a învins Dinamo, scor 2-0, în derby-ul etapei #13 din Liga 1.

„Câinii” rămân fără victorie în fața rivalilor de peste 10 ani.

Dinamo și Rapid au oferit un derby cu de toate pe Arena Națională.

Dinamo - Rapid 0-2 . „Câinii” raman în continuare fara victorie in fata rivalilor

Prima ocazia a meciului le-a aparținut „câinilor”, însă Elvir Koljic a respins acrobatic, cu câlcâiul, de pe linia porții. Era minutul 10.

Până la pauză, ambele echipe au mai ratat câte o ocazie mare, însă la vestiare s-a intrat cu rezultat nul.

Repriza secundă a adus mult mai multe evenimente.

Deschiderea de scor s-a produs în minutul 59, când Gnaore și-a trimis mingea în proprie poartă, după ce a fost păcălit de o centrare a lui Christensen după un corner de pe partea dreaptă.

9 minute mai târziu, Rapid a rămas în inferioriate numerică.

Introdus la pauză, Cătălin Vulturar a văzut direct cartonașul roșu, după o intrare imprundentă asupra lui Gnaore.

Inițial, Marian Barbu a dictat doar fault pentru Dinamo, însă a revenit asupra deciziei, în urma consultării sistemului VAR.

Rapid, gol în inferioritate numerică

În ciuda faptului că erau în inferioritate numerică, giuleștenii au dat lovitura prin Manea.

Grație acesui succes, Rapid este pe locul 2 la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, 28. De partea cealaltă, Dinamo este pe 4, cu 23 de puncte.

Dinamo - Rapid 0-2

Au marcat: Gnahore ('59, aut), Manea ('74)

Min.90+4 - Final de meci, Rapid se impune, scor 2-0!

Min.80 - Asediu la poarta lui Rapid. Perica trimite mingea în transversară, cu o lovitură de cap, mingea ajunge la Cîrjan, care reia imprecis din foarfecă.

Min.76 - Schimbări în ambele tabere: ies Dobre, Petrila și Koljic, intră Grameni, Bolgado și Baroan la Rapid, în timp ce la Dinamo au ieșit Gnaore și Stoinov, au intrat Soro și Mărginean.

Fundașul dreapta al giuleștenilor a văzut cartonașul galben după ce a sărbătorit reușita alături de fani.

Min.74 - GOL Rapid, 0-2! Cîrjan pierde o minge la mijlocul terenului, Christensen recuperează, îi pasează în partea stângă lui Petrila, care centrează în fața porții, de unde Manea marchează cu poarta goală.

Min.72 - Sivis centrează de pe partea dreaptă, Perica reia nemarcat, cu capul din interiorul careului, însă încercarea nu a avut tăria necesară pentru a-l învinge pe Aioani.

Min.68 - Vulturar este eliminat, după o intrare asupra lui Gnaore. Inițial, Marian Barbu a dictat doar fault, dar a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza.

Min.65 - Schimbare la Dinamo: iese Opruț, intră Karamoko.

Min.59 - GOL Rapid, 0-1! Christensen centrează dintr-un corner de pe partea dreaptă, Pașcanu sare peste minge, balonul îl lovește pe Gnahore și intră în poartă.

Min.55 - Cîrjan trimite mingea în poartă, dar golul este anulat, după ce în construcția fazei, Armstrong se afla într-o poziție neregulamentară.

Min.54 - Dublă schimbare la Dinamo: Ies Pop și Milanov, intră Perica și Kyriakou.

Min.52 - Christensen îl lansează excelent pe Petrila, dar șutul acestuia dintr-o poziție bună se duce peste poarta lui Eppasy.

Min.46 - Partida se reia. Constatin Gâlcă efectuează o „dublă” schimbare: ies Bădescu și Gojkovic, intră Braun și Vulturar.

Min.45+3 - Pauză pe Arena Națională

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 2 minute de prelungire

Min.44 - Sivis ajunge la o centrare de pe partea dreaptă, recentrează în jurul punctului cu var, de unde Musi reia pe lângă poartă.

Min.34 - Keita șutează de la marginea careului, mingea lovește stâlpul din drepta porții lui Epassy, ricoșează în spatele portarului și iese în afara terenului.

Min.30 - Sivis pătrunde în careu, șutează la firul ierbii, însă Aioani reține fără probleme.

Min.10 - Aioani intervine in extremis la reluarea lui Musi din interiorul careului, mingea sare la Stoinov, dar Koljic respinge acrobatic, cu câlcâiul, de pe linia porții.

Min.8 - Alex Dobre ia o acțiune pe cont propriu, șutează de la marginea careului, dar lovește rău balonul, care se scurge pe lângă poartă.

Scenografia celor de la Dinamo:

Min.1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria unicului căpitan al lui Dinamo, Cătălin Hîldan, șu a lui Flavius Domide, gloria celor de la UTA Arad.

Evenimentul a fost umbrit de fanii giuleșteni, care au început să cânte.

Ulterior, suporterii dinamoviști au avut un derapaj rasist la adresa rivalilor:

„La Ț***i, m**e la ț***i”

Echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, A. Pop - Musi Rezerve : Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

: Roșca, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Rapid : Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve : Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți: Marius Marica (Bistrița), George Neacșu (Câmpulung Muscel. VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)

Antonio Sefer, fost jucător la Rapid, în prezent legitimat la Maccabi Bnei Reineh, din Israel, va fi prezent pe Arena Națională, unde îi va susține pe giuleșteni direct din galerie.

7.000 de suporteri îi vor încuraja pe giuleșteni în meciul din această seară.

Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Gabriel Gheorghe, Drilon Hazrollaj, Cristian Ignat, Borisav Burmaz și ⁠Diogo Mendes sunt jucătorii pe care Costel Gâlcă nu se va putea baza, toți fiind accidentați.

Interes crescut pentru derby

Vineri seară se vânduseră deja 29.000 de bilete pentru Dinamo - Rapid, iar în cursul zilei de sâmbătă a fost depășit numărul de 30.000 de tichete vândute. Din acest număr, 7.000 sunt destinate fanilor lui Rapid.

Organizatorii partidei așteaptă aproximativ 35.000 de suporteri pe Arena Națională.

Cei de la Rapid au anunțat că bilete destinate giuleștenilor, în Peluza Sud, sunt deja sold out.

Peluza Nord a giuleștenilor se va reuni la Piața Muncii, la ora 18:00, urmând să plece spre Arena Națională într-un corteo însoțit de jandarmi.

În acest context, meciul dintre cele două echipe va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.

Top 3 prezențe pe stadion în acest sezon:

Rapid - FCSB, 2-2, etapa 6 - 26.871 de suporteri

Dinamo - FCSB, 4-3, etapa 4 - 23.215 de suporteri

U Craiova - Dinamo, 2-2, etapa 11 - 22.440 de suporteri

Zeljko Kopic: „Rapid are mari calități, dar are și defectele ei”

„Ambele echipe se descurcă bine în acest moment și merită susținere multă. Mă aștept de la echipa mea să joace un fotbal bun, să dea totul ca să fie mai buni decât adversarii și, în final, să câștige!

Rapid este o echipă stabilă, foarte competitivă, puternică, are un sezon foarte bun și trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru. Rapid are mari calități, dar are și defectele ei. Avem tactica noastră pentru acest meci, avem ideile noastre despre cum să jucăm!

E normal ca atunci când joacă un derby să fie optimiști, echipa lor naște așteptări și joacă bine”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Dobre este unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului. Cariera lui Dobre este pe o traiectorie ascendentă. Sezonul trecut a marcat șapte goluri, acum are șapte goluri. El este unul dintre jucătorii care îi aduc potențial ofensiv. Zeljko Kopic

Costel Gâlcă: „Adversarii se preocupă de jocul nostru, nu invers”

„Ne așteaptă un meci frumos, atât pentru jucători, cât și pentru suporteri. Un meci în care toți jucătorii pe care îi avem la dispoziție în acest moment își doresc să intre pe teren din primul minut.

Ne dorim să facem un meci perfect. Întâlnim o echipă valoroasă, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul, o echipă agresivă. Noi trebuie să avem inteligența necesară pentru a contracara acest stil de joc.

Nu cred că există o favorită. Indiferent de poziția din clasament, în astfel de meciuri nu există favorite. Știm ambițiile și istoria cluburilor, iar cel care va fi mai concentrat și mai curajos va câștiga meciul”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Întrebat dacă există un jucător de la Dinamo în jurul căruia Rapid să își construiască tactica înaintea meciului, Gâlcă a declarat:

„În general, noi încercăm să ne impunem jocul. Adversarii pe care îi avem în față se preocupă mai mult de jocul nostru decât noi de jocul lor.

Au jucători cu calitate și de aceea sunt aici, cu personalitate, care au demonstrat și anul trecut”, a mai spus Gâlcă.

Concentrarea la fiecare meci a fost destul de bună, mai puțin cu Hermannstadt. Costel Gâlcă

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

