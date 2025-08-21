UTA Arad, prezentare specială FOTO. Cum a prefațat „Bătrâna Doamnă” duelul istoric cu Steaua din  Cupa României

UTA Arad a pregătit un poster special de prezentare pentru duelul cu Steaua din play-off-ul Cupei României.

Partida este programată marți, 26 august, ora 19:00, pe Stadionul Steaua.

UTA Arad este una dintre cel mai în formă echipe din acest start de sezon. Formația antrenată de Adrian Mihalcea se află pe locul 3 în Liga 1, cu 12 puncte, și nu concepe să rateze calificarea în grupele Cupei României.

Pentru a ajunge acolo, arădenii mai au de trecut un hop, Steaua București, formație ce se află pe locul 5 în Liga 2, cu 7 puncte acumulate după primele 3 etape.

UTA Arad, prezentare specială pentru meciul cu Steaua

„Bătrâna Doamnă” a prefațat duelul cu un mesaj pe rețelele de socializare, alături de două imagini cu jucătorii ce au adus singurele trofee ale Cupei României la Arad, în anul 1948, respectiv 1953.

În 1953, Flacăra Roșie Arad, așa cum se numea UTA la acea vreme, învingea în finală chiar pe Steaua, echipă ce evolua atunci sub denumirea de CCA (Casa Centrală a Armatei) București, scor 1-0.

„Ne așteaptă o confruntare cu Steaua București pentru un loc în grupele Cupei României, pe stadionul Ghencea”, a scris UTA Arad pe Facebook.

Posterul de prezentare pregătit de UTA pentru duelul cu Steaua/ Foto: Facebook UTA Arad

Roș-albaștrii aveau să-și ia revanșa 13 ani mai târziu, când îi surclasau pe arădeni, scor 4-0, tot în finală.

De altfel, va fi prima întâlnire directă între cele două echipe, în Cupa României, din 1974 încoace.

Atunci, Steaua se impunea, scor 3-1, în sferturile de finală ale competiție, într-un duel desfășurat la Ploiești. „Militarii” aveau să fie eliminați de Poli Timișoara în semifinale, scor 1-3.

5 dueluri directe au avut loc între UTA și Steaua de-a lungul istoriei în Cupa României (1950, 1953, 1966, 1970, 1974). Bilanțul este favorabil roș-albaștrilor, 4-1

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport