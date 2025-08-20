Întăriri la UTA Arad Formația lui Mihalcea a transferat un jucător care a luat Cupa în 2024, alături de Corvinul

Marius Coman (29 de ani) este noul jucător al celor de la UTA Arad.

Acesta va părăsi Sepsi OSK, formație cu care a retrogradat la finalul stagiunii precedente.

După un start bun de sezon, UTA se întărește cu un nou jucător, parte a echipei Corvinul Hunedoara care a cucerit Cupa României în 2024.

Marius Coman a semnat cu UTA Arad

Clubul a făcut anunțul oficial miercuri, iar Coman urmează să intre sub comanda lui Adrian Mihalcea.

„UTA și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe au ajuns la o înțelegere pentru împrumutul atacantului Marius Coman. Acordul se întinde până la finalul sezonului competițional 2025–2026, cu opțiune de transfer definitiv în favoarea clubului nostru la încheierea acestuia.

Are 29 de ani, măsoară 1,85 m și vine să întărească compartimentul ofensiv al “Bătrânei Doamne”. A evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni și Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi OSK.

În sezonul 2023–2024 a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Corvinului, contribuind decisiv la câștigarea Cupei României”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Marius Coman a bifat 38 de apariții pentru Sepsi în Liga 1, în sezonul anterior, reușind 4 goluri și două pase decisive.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport