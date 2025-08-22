ABERDEEN - FCSB 2-2. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a reacționat, după ce Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe Vlad Chiricheș (35 de ani).

Chiricheș a fost singurul fotbalist criticat de patronul FCSB, după ce campioana a fost egalată pe final de meci, deși a condus cu 2-0.

Fotbalistul campioanei a fost înlocuit la pauză, de David Kiki. La final, Gigi Becali l-a comparat pe stoperul de 35 de ani cu cu un jucător de Divizia B, lucru care nu i-a picat deloc bine lui Raul Rusescu.

ABERDEEN - FCSB 2-2 . Raul Rusescu i-a luat apărarea lui Vlad Chiricheș: „Nu cred că s-a ascuns de minge”

Coleg cu Chiricheș la FCSB, în perioada 2012-2013, fostul atacant al roș-albaștrilor, i-a luat apărarea stoperului.

„Nu cred că reacția e justificată. A fost în media echipei. Ți s-a părut că a fost sub meci? Mi s-a părut că a fost acolo. A încercat să dicteze ritmul, a încercat să țină de minge. Interpretarea patronului de la FCSB este subiectivă, după caz.

La cum văd eu fotbalul, nu îl văd ca pe un fotbalist care să se ascundă de minge.

Poți să spui multe lucruri, dar nu că se ascunde de minge. Nu mi se pare că s-a ascuns de minge, l-am văzut intrând în combinații, l-am văzut ținând mingea, driblând, pasând.

Îți dai seama mult mai ușor de un jucător care se ascunde de minge”, a spus Rusescu, potrivit gsp.ro.

Ce a spus Gigi Becali, despre Chiricheș

„Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge. Chiricheș se ascunde de minge. Nu îmi vine să cred!”, a declarat Becali pentru sursa citată.

54 de meciuri au jucat împreună Chiricheș și Rusescu la FCSB

