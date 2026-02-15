Valentin Costache (27 de ani) a jucat ultimul meci la UTA în fața Botoșaniului, scor final 2-1

Căpitanul arădenilor va pleca la campioana Armeniei, Noah Erevan

Costache a înscris în minutul 90, din penalty, reușita sa fiind decisivă pentru obținerea celor 3 puncte.

La final, jucătorul de bandă a fost extrem de emoționat și a izbucnit în plâns, fiind consolat de colegi și de familie.

Valentin Costache: „Sunt cu inima și cu gândul la UTA”

La flash-interviu, Costache a precizat că noua sa formație, Noah, nu a dorit ca el să mai joace pentru UTA, însă el nu a fost de acord.

„E ultimul meci, cluburile s-au înțeles, au un acord. Mâine am avion la 6 dimineața, de la Budapesta.

O încărcătură mare, emoții mari... Nu mă mai lăsau să joc cei de la Noah, dar eu am ales să joc, am vorbit cu Mister să-mi fac treaba până la capăt.

M-am rugat la Dumnezeu să se termine cum s-a terminat azi.

Am dat tot ce am putut, până la ultima picătură, pentru acești suporteri. Sunt fericit și le urez baftă în continuare.

Sincer, nu m-am gândit nicio secundă că aș putea rata penalty-ul, mă gândeam doar să fie totul bine și să mă bucur cu echipa și suporterii.

Perioada petrecută la Arad a fost frumoasă, specială, cu bune, cu rele, urcușuri, coborâșuri, cum e-n viața unui fotbalist.

Per total, eu zic că am avut o perioadă foarte, foarte bună aici. Le mulțumesc suporterilor, m-au susținut foarte mult, antrenorilor, colegilor, fără ei nu eram aici, nu aveam această ofertă și nu aveam atâtea reușite.

Le doresc multă baftă, sunt cu inima și cu gândul la ei. Voi urmări meciurile, cred că pot scoate maximum și vor face o surpriză foarte frumoasă”, a spus Costache la Prima Sport.

17 goluri și 7 pase de gol are Costache la UTA în 72 de meciuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport