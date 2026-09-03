Becali, șocat de mesajul primit de la Crețu  Patronul de la FCSB a citit sms-ul în direct. Mihai Stoica, bulversat: „Cum să spui așa ceva?!” +38 foto
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
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Becali, șocat de mesajul primit de la Crețu Patronul de la FCSB a citit sms-ul în direct. Mihai Stoica, bulversat: „Cum să spui așa ceva?!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 00:32
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 01:03
  • FC Argeș - FCSB 0-5. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a dezvăluit mesajul pe care i l-a trimis fundașul Valentin Crețu după scandalul iscat la echipă.
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Valentin Crețu a rămas la FCSB, deși Gigi Becali anunțase că va fi dat afară după scandalul de la antrenament. Patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și i-a mai acordat veteranului fundaș dreapta încă o șansă.

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FC Argeș - FCSB 0-5. Gigi Becali, despre Vali Crețu: „După ce că îl primesc la echipă, să-i măresc cu 5.000 salariu”

„Știți ce a fost capabil să spună? După ce i-am dat ordin lui Mihai (Stoica) să-i zică lui Crețu să vină la echipă, ce mesaj mi-a dat a doua zi?

Îmi zice: «Nea Gigi, mi-am dat viața tot timpul și am fost devotat echipei, dar dacă mai vrei să joc titular, să-mi faci din 10.000 15.000 (n.r. euro, salariu)».

După ce că îl primesc la echipă, să-i măresc cu 5.000 salariu, vă dați seama? (n.r. râde). Și i-am zis: «Băi nebunule, tu nu ești sănătos la cap?!». Pe el nu trebuie să-l mai bagi în seamă.

Adică eu te primesc la echipă, îți zic că îți dau contractul și te respect, dar tu vrei și mărire de salariu. O să joace.

Eu îl aleg pe Crețu (n.r. în comparație cu Labonne). Mie îmi plac jucătorii care luptă mult, chiar dacă Crețu mai face greșeli.

Dar totuși, aleargă mult, urcă, chiar dacă are centrările alea. El e băiat bun și sufletist, dar este și nebun”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

«Nu e de râs, e de plâns, cum să spui așa ceva?!» Asta mi-a zis MM când a citit mesajul pe care mi l-a trimis Crețu Gigi Becali, la Digi Sport
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