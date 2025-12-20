Anthony Joshua i-a rupt maxilarul! VIDEO: Lovitura brutală prin care Jake Paul a fost făcut KO » Provocarea lansată de britanic + reacția lui Trump

Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) într-o luptă care a avut loc în Kaseya Center din Miami (SUA).

Este prima înfrângere prin KO suferită de celebrul influencer devenit pugilist.

Deși lumea boxului se aștepta ca partida să fie mult mai scurtă, mișcările laterale făcute de Paul, care a refuzat să stea aproape de adversar, au transformat noaptea în una frustrantă pentru britanic.

Jake Paul, făcut KO de Anthony Joshua

În runda a patra, arbitrul Chris Young i-a avertizat pe cei doi luptători, nemulțumit de modul în care se desfășura lupta: „Fanii nu au plătit ca să vadă porcăria asta”.

Paul a avut și momentele sale bune. I-a aplicat o lovitură puternică de stânga britanicului în runda a treia și a mai reușit un croșeu de dreapta în runda a cincea.

Deși a ratat mai multe lovituri de dreapta în prima parte a luptei, Joshua a început să forțeze în runda a cincea, când l-a prins pe Paul cu un upercut. Americanul a încercat să se țină de fostul mondial al greilor, însă până la urmă a căzut. Cum a mai făcut-o în alte trei rânduri până la finalul partidei.

146 de lovituri de pumn a aruncat Anthony Joshua spre Jake Paul, dintre care 48 și-au atins ținta. Americanul și-a lovit adversarul de doar 16 ori din 48 de încercări

Lupta s-a încheiat după ce a trecut un minut și jumătate din runda a șasea. „AJ” l-a împins pe Paul în corzi, l-a trimis într-un colț al ringului și i-a aplicat lovitură brutală de dreapta în bărbie, care l-a trimis la podea. Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

Anthony Joshua: „Scopul meu a fost să-l rănesc”

Deși a câștigat, Joshua s-a declarat dezamăgit de prestația sa. Nu mai luptase de 15 luni, de la înfrângerea suferită în fața lui Daniel Dubois într-un meci pentru titlul IBF la categoria grea.

„Nu a fost cea mai bună performanță a mea. Scopul final era să-l prind pe Jake Paul, să-l imobilizez și să-l rănesc. Asta voiam să fac înainte de luptă și asta am avut în minte. A durat puțin mai mult decât mă așteptam, dar pumnul drept și-a găsit în cele din urmă ținta.

A trebuit să-l distrug sistematic pe tipul ăsta. Știu ce fel de luptător este și am spus că o să-i iau sufletul și că o să-l văd părăsind corpul său rundă după rundă, iar când vine momentul, unii oameni sunt în ring doar pentru a fi făcuți knockout”, a declarat Joshua, potrivit sports.yahoo.com.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Jake Paul, pus pe glume după înfrângere: „ Mi-a rupt maxilarul!”

Surprinzător de bine dispus, Jake Paul și-a reiterat obiectivul de a câștiga într-o zi titlul mondial la box.

„Apropo, cred că mi-a rupt maxilarul. Cu siguranță e rupt. A fost bine. Am luat o mică bătaie la fund de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile.

Îmi place la nebunie chestia asta și o să mă întorc să câștig centura de campion mondial la un moment dat. O să iau o mică pauză. Am muncit din greu timp de șase ani, așa că o să iau o pauză”, a afirmat Paul.

2 înfrângeri a suferit Jake Paul ca pugilist. Doar Tommy Fury mai câștigase în fața acestuia. Americanul s-a impus în 12 lupte (7 prin KO)

Americanul a ajuns la spital după meci și a postat și o radiografie cu fractura dublă de maxilar pe care i-a provocat-o Joshua.

Luptă între Anthony Joshua și Tyson Fury?

Într-un interviu acordat după meci, Joshua l-a provocat pe fostul campion la categoria grea Tyson Fury.

„Dacă Tyson Fury este atât de serios pe cât susține că este și vrea să scrie asta pe Twitter, să-și pună mănușile și să vină să se lupte cu unul dintre cei mai reali luptători, care va accepta orice provocare.

Urcă în ring cu mine dacă ești un băiat rău cu adevărat. Nu mai vorbi atâta «AJ asta, AJ aia». Să te vedem în ring și să vorbești cu pumnii”, a transmis Joshua.

O luptă între cei doi ar putea avea loc în septembrie 2026, potrivit Uncrowned.

29 de victorii a obținut Anthony Joshua de-a lungul carierei, dintre care 26 prin KO. A pierdut 4 lupte

Donald Trump: „Felicitări lui Jake Paul!”

Președintele american Donald Trump a comentat rezultatul partidei printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

„În avion, am apucat să văd meciul lui Jake Paul, care s-a descurcat foarte bine, mai ales că a dat dovadă de un curaj extraordinar în fața unui adversar foarte talentat și mai masiv decât el, Anthony Joshua.

Un spectacol fantastic, dar felicitări lui Jake pentru rezistența sa și, sincer, pentru abilitatea sa, împotriva unui adversar mult mai mare!”, a scris Trump.

