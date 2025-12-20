„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu

Ioan Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat că vor urma schimbări importante la formația ardeleană în această iarnă.

În ciuda rezultatelor sub așteptări din prima parte a sezonului, CFR Cluj a câștigat meciul cu FC Botoșani, scor 1-0, și speră în continuare să ajungă în play-off.

Ioan Varga anunță schimbări importante la CFR Cluj: „Facem curățenie”

Patronul „feroviarilor” a anunțat că va veni personal în România în perioada de transferuri din iarnă și va schimba modul în care arată echipa. Vor exista plecări, însă va aduce și jucători noi.

În plus, Varga l-a lăudat pe Daniel Pancu, antrenorul numit la începutul lunii noiembrie.

„Îmi place de Pancone. Vin acasă și rezolv eu problemele, facem curățenie. Asta este, nu întotdeauna nimerești tot ce trebuie, mai dai și chix.

Sper ca în iarnă să ne dea Dumnezeu minte și să fim mai luminați”, a transmis Ioan Varga, conform digisport.ro.

Daniel Pancu, după victoria cu Botoșani: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”

Antrenorul CFR-ului a anunțat chiar după partida cu FC Botoșani că vor urma schimbări importante la echipa, lucru pe care l-a mai spus și în momentul în care a fost prezentat.

„Din păcate, a fost un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Eu am aflat pe parcurs ce s-a întâmplat, dar sunt și astfel de perioade în viața unei echipe.

Sunt jucători, am spus-o și la conferință acum trei zile, care nu sunt compatibili cu mine, și ca stil de joc, și ca mod de comportament, ca disciplină la antrenamente. Va trebui să aerisim puțin vestiarul ăla, pentru că sunt foarte mulți”, a spus Daniel Pancu, la finalul partidei.

Întrebat despre achiziții, tehnicianul a explicat că nu se ocupă de asta, ci doar comunică ce tipar de fotbaliști dorește:

„Despre jucătorii care vor veni, întrebați-i pe conducători, ei știu mai bine.

Eu știu doar profilul jucătorilor, cum trebuie să arate un atacant la mine, un mijlocaș, un fundaș sau cum trebuie să arate un portar”.

