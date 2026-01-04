Cum a ajuns Țicu la Dinamo Un șef de la Petrolul explică: „A fost o discuție”

Cristian Fogarassy, vicepreședintele celor de la Petrolul Ploiești, a povestit cum s-a ajuns la despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani).

Țicu a plecat de la Petrolul în ultimele zile din 2025 și a fost prezentat oficial de Dinamo chiar în a doua zi a noului an, într-o înțelegere valabilă, în primă fază, până la finalul sezonului.

Cristian Fogarassy: „Cu Țicu n-a fost o discuție în contradictoriu”

Oficialul ploieștenilor a lămurit situația în privința plecării lui Țicu, ambele părți fiind de acord să rezilieze contractul.

„Cu Țicu a fost o discuție, el a vrut să schimbe ceva, noi pe poziția lui folosim jucătorul under, ar fi fost greu pentru el, după un an și jumătate să intre în locul lui Sălceanu, care e under-ul nostru de bază.

N-a fost o discuție în contradictoriu, ambele părți au vrut să se despartă”, a declarat Cristian Fogarassy, potrivit iamsport.ro.

Accidentarea groaznică suferită de Valentin Țicu

După ruptura ligamentului încrucișat anterior din meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024, Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon. Lucrurile nu au stat așa!

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Fundașul a efectuat un consult în Italia și a descoperit o infecție cu stafilococ, care l-a forțat să se opereze pentru a patra oară.

Țicu a dat detalii pentru GOLAZO.ro în luna martie a acestui an despre cum s-a infectat: „A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”.

