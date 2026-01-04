Intrare horror în Ligue 1 FOTO: Tagliafico, pus la pământ de un fault brutal al lui Mamadou Coulibaly, în Monaco - Lyon

Monaco - Lyon 1-3. Moment terifiant la partida de sâmbătă din Ligue 1.

Mamadou Coulibaly (21 de ani), jucătorul gazdelor, a avut o intrare îngrozitoare asupra lui Nicolas Tagliafico (33 de ani).

Monaco a pierdut pe teren propriu, iar momentul care a schimbat soarta jocului a fost eliminarea lui Coulibaly, la scorul de 2-1 în favoarea oaspeților.

Monaco - Lyon 1-3 . Intrare horror a lui Coulibaly asupra lui Tagliafico

Monaco și Lyon s-au întâlnit sâmbătă în etapa #17 din Ligue 1, iar repriza secundă a adus un moment terifiant pentru Nicolas Tagliafico și echipa sa.

Deși egalase pentru Monaco chiar înainte de pauză, Mamadou Coulibaly a comis un fault îngrozitor în minutul 70, după ce a intrat cu talpa, în aer, direct pe pieptul lui Nicolas Tagliafico.

Argentinianul de la Lyon a rămas întins pe gazon, cu dureri mari, în timp ce Coulibaly a fost imediat eliminat de arbitru.

Scorul era deja 2-1 în favoarea lui Lyon, care a mai înscris o dată până la finalul partidei, marcând cea de-a treia înfrângere consecutivă a celor de la Monaco în acest sezon de Ligue 1.

Lens este lider în Franța, la 4 puncte peste PSG, și își va păstra poziția și după această etapă, chiar și cazul unei victorii a campionei în derby-ul parizian cu, Paris FC.

