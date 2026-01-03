„Cu toţii aşteptam!”  Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu” +18 foto
Zeljko Kopic
„Cu toţii aşteptam!” Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 20:31
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit înainte de plecarea roș-albilor în cantonamentul din Antalya (3-12 ianuarie).

Antrenorul croat al lui Dinamo a discutat despre reunirea lotului, dar și despre transferurile de care ar mai avea nevoie.

Zeljko Kopic: „Avem câteva probleme individuale

„Mergem în acelaşi loc, la acelaşi hotel ca anul trecut. Sper ca băieţii să fie în formă bună, avem câteva probleme individuale.

Pe 18 ianuarie jucăm cu U Cluj, trebuie să fim pregătiţi”, a declarat Kopic, citat de orangesport.ro.

Referitor la eventualele probleme de greutate ale jucătorilor, tehnicianul croat a spus: „Dacă Guardiola poate să-şi controleze jucătorii, atunci pot şi eu. Ei ştiu că trebuie să aibă grijă de forma lor şi sunt sigur că sunt cu toţii OK”.

Zeljko Kopic: „Sper să se adapteze bine la echipă”

În cantonamentul din Turcia, Kopic se va baza și pe Valentin Țicu, fundașul care a semnat cu Dinamo după ce și-a încheiat angajamentul cu Petrolul.

Întrebat despre noul transfer al „câinilor”, tehnicianul croat a replicat:

„Valentin este un jucător de calitate, a avut o perioadă lungă în care n-a jucat. Am vorbit cu el astăzi, mi-a explicat situaţia. Sper să se adapteze bine la echipă şi vom vedea când va fi pregătit să ne ajute”.

Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg
Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg

Mai mulți fani ai lui Dinamo s-au arătat dezamăgiți de campania de transferuri efectuată de favoriți, până în acest moment. Kopic a comentat și el acest subiect.

„Cu toţii aşteptam! Toată lumea ştie că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, ştim ce poziţii vrem să acoperi şi aştept şi eu transferuri”, a adăugat croatul.

Chestionat cu privire la un posibil transfer al lui Bogdan Vătăjelu, tehnicianul a afirmat:

„Vătăjelu este un jucător foarte bun, dar nu cred că este o ţintă realistă. Astea sunt informaţiile pe care le-am primit”.

Bogdan Vătăjelu a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe/ Foto: IMAGO Bogdan Vătăjelu a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe/ Foto: IMAGO
Bogdan Vătăjelu a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe/ Foto: IMAGO

Pe lângă Țicu, Dinamo se va baza în cantonamentul din Antalya și pe Codruț Sandu, portarul care fusese împrumutat în vară la Corvinul Hunedoara, dar și pe Leam Eissat, fratele de 18 ani al lui Lisav Eissat, fotbalist dorit în mai multe rânduri de formația din „Ștefan cel Mare”.

În Turcia, elevii lui Kopic vor juca și două meciuri de pregătire după cum urmează:

  • 7 ianuarie – Young Boys Berna
  • 11 ianuarie – Gangwon FC

Cei 29 de jucători pe care Zeljko Kopic îi are la dispoziție

  • Portari: Alexandru Roșca, Codruț Sandu, Mario Din-Licaciu, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Nikita Stoinov, Mihnea Toader, Raul Opruț, Valentin Țicu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Eddy Gnahore, Champos Kyriakou, Cristian Licsandru, Cristian Mihai, Cătălin Cîrjan, Casian Soare, Georgi Milanov, Luca Bărbulescu
  • Atacanți: Alexandru Musi, Daniel Armstrong, Adrian Caragea, Leam Eissat, Alberto Soro, Alexandru Pop, Stipe Perica, Mamoudou Karamoko, Adrian Mazilu
Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (6).jpg
Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (6).jpg

