„Charalambous, călcat în picioare” Leo Grozavu, dat exemplu: „Dacă-i dai vreun sfat, pleacă a doua zi”

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul formației moldovene, l-a criticat pe Elias Charalambous (44 de ani), după ce echipa sa a învins campioana. Iftime consideră că tehnicianul este principalul vinovat pentru forma slabă a roș-albaștrilor.

Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul de pe banca moldovenilor, a fost dat exemplu pozitiv de patron.

FC BOTOȘANI - FCSB 3-1 . Iftime, fără menajamente: „Charalambous nu e antrenor”

„ Niciodată n-am crezut că pot bate FCSB în maniera asta. N-a fost o victorie norocoasă, ca în meciul de data trecută.

Dacă Becali face greșeala să nu schimbe antrenorul, trăim într-un univers paralel”, a declarat Iftime la Digi Sport.

Întrebat dacă Elias Charalambous este de vină pentru rezultatele dezamăgitoare, finanțatorul celor de la Botoșani a spus:

Da, 100%. Nu-i vorba că e un antrenor slab, e un antrenor care a pierdut totul. Faptul că acolo, domnul Becali se spune că e antrenor, că schimbă, că face, l-a călcat prea mult în picioare pe omul ăsta, iar el a acceptat! Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Dacă vor mai mult, au nevoie de mai mult. Valeriu Iftime, patron FC Botoșani

Iftime a continuat să-l critice pe Elias Charalambous pentru că permite ca Gigi Becali să-i dicteze modificările în cadrul echipei:

„Îi trebuie un antrenor care e antrenor. Eu zic că e o întâmplare ce i-a ieșit până acum , ca unul să antreneze, iar altcineva să facă echipa.

Eu zic că bravează mult (n.r. - Gigi Becali). Face și mișto de noi. Adică Charalambous e un fel de portar la fabrica de țigări? El e antrenor acolo, dar din când în când Becali aruncă «pastile».

Eu cred că e un antrenor bun, dar a fost călcat în picioare și acum a clacat. Așa cred eu”, a mai spus Iftime.

13 este locul ocupat de FCSB în Superliga, după înfrângerea cu Botoșani. Elevii lui Charalambous au acumulat doar șapte puncte, după cele nouă meciuri jucate

Apoi, finanțatorul celor de la Botoșani l-a dat exemplu pozitiv pe Leo Grozavu, care ar păstra loc de dialog în echipă, dar nu ar fi dispus să accepte indicații directe.

„Lui Grozavu, dacă îi dai vreun sfat, ai încurcat-o: pleacă a doua zi cu tot cu casă, cu poarta, cu tot.

Îl știu pe Leo de când eram în Liga 2, e antrenor, nu te joci cu el. Leo acceptă foarte multe idei, dar nu-i faci lotul.

Cu Leo poți vorbi despre orice: ce e important, ce fotbaliști creștem, care sunt regulile, ce fotbaliști aducem, dar nu-i faci lotul niciodată”, a mai spus Iftime

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

Bîrligea a deschis scorul în minutul 36, dar elevii lui Charalambous nu au reușit să mențină rezultatul pozitiv.

Dumiter a egalat în minutul 40, iar Botoșani a preluat conducerea în minutul 68 prin reușita lui Kovtalyuk. Tot ucraineanul a marcat și golul de 3-1.

