Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”

FC BOTOȘANI - FCSB 3-1. Costi Mocanu și Emil Grădinescu, cei doi comentatori ai meciului de pe Prima Sport 1, au vorbit despre posibilitatea demiterii lui Elias Charalambous (44 de ani).

Antrenorul cipriot de la FCSB a oferit și el o primă reacție. Detalii, mai jos.

Criza celor de la FCSB se adâncește și mai mult înaintea debutului în faza principală din Europa League.

FC BOTOȘANI - FCSB 3-1 . Emil Grădinescu: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”

Costi Mocanu crede că FCSB se află în această situație dificilă din cauza lui Elias Charalambous. Și că cipriotul ar trebui să demisioneze.

„Îndrăznesc să spun că Charalambous e obligat să plece, unde sunt fundașii centrali? Că asta e treaba antrenorului. Lăsand la o parte felul fantezist în care patronul face echipa”, a spus Costi Mocanu.

De partea cealaltă, Emil Grădinescu a avut un discurs dur la adresa patronului de la FCSB, Gigi Becali, pe care îl consideră a fi principalul vinovat pentru situația roș-albaștrilor.

„Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase. Patronul trebuie să lase antrenorul să-și facă meseria. Pentru că n-ai jucat fotbal, nu știi cum e cu mingea pe terenul mare.

Lăsa-ți antrenorul să și facă treaba, încerci experimente fanteziste, ai dus echipa in cap. Urmează comentariile de după meci și poate o sa avem niste vești (n.r. - aluzie la eventuala demitere a lui Elias)”, a afirmat și Grădinescu.

Postul meu e în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta. Trebuie să fac tot ce depinde de mine. Antrenorul este de vină din prima până în ultima zi, dar nu simt neaparat presiune. Face parte din slujba noastră. Elias Charlambous, antrenor FCSB, la Prima Sport

În urma acestei noi înfrângeri, FCSB ocupă locul 13, cu doar 7 puncte după primele 10 etape. Pentru campioană urmează debutul în Europa League, joi, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.

