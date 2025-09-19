„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 

Botoșani - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani) e resemnat după un nou eșec al echipei sale.

Patronul de la FCSB a intrat în direct, dar a spus doar câteva cuvinte. Apoi, a încheiat apelul telefonic.

FCSB a dominat ultimele două sezoane din Superliga și a avut o campanie solidă în Europa League în stagiunea precedentă.

Cu toate acestea, startul sezonului 2025-2026 s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru roș-albaștri.

Botoșani - FCSB 3-1 . Gigi Becali: „ N-am ce să vorbesc. Bucurați-vă !”

Patronul campioanei României a intrat abătut în direct la Digi Sport.

N-a avut prea multe de spus și dialogul cu Radu Naum s-a încheiat rapid.

„N-am ce să vorbesc. Nu că e complicat, dar nu am ce. Ce rost are? Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc. Dacă o să fim.

Dacă nu, nu mai vorbesc. Sănătate, numai bine, bucurați-vă, bucurați-vă ”, a declarat Becali, apoi a închis.

13 este locul ocupat de FCSB în Superliga, după înfrângerea cu Botoșani. Elevii au acumulat doar șapte puncte, după cele nouă meciuri jucate

Bîrligea a deschis scorul în minutul 36, dar elevii lui Charalambous nu au reușit să mențină rezultatul pozitiv.

Dumiter a egalat în minutul 40, iar Botoșani a preluat conducerea în minutul 68 prin reușita lui Kovtalyuk. Tot ucraineanul a marcat și golul de 3-1.

