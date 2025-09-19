„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 

- Botoșani - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani) e resemnat după un nou eșec al echipei sale.
- Patronul de la FCSB a intrat în direct, dar a spus doar câteva cuvinte. Apoi, a încheiat apelul telefonic.
FCSB a dominat ultimele două sezoane din Superliga și a avut o campanie solidă în Europa League în stagiunea precedentă.
Cu toate acestea, startul sezonului 2025-2026 s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru roș-albaștri.
Botoșani - FCSB 3-1. Gigi Becali: „N-am ce să vorbesc. Bucurați-vă!”
Patronul campioanei României a intrat abătut în direct la Digi Sport.
N-a avut prea multe de spus și dialogul cu Radu Naum s-a încheiat rapid.
„N-am ce să vorbesc. Nu că e complicat, dar nu am ce. Ce rost are? Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc. Dacă o să fim.
Dacă nu, nu mai vorbesc. Sănătate, numai bine, bucurați-vă, bucurați-vă”, a declarat Becali, apoi a închis.
Bîrligea a deschis scorul în minutul 36, dar elevii lui Charalambous nu au reușit să mențină rezultatul pozitiv.
Dumiter a egalat în minutul 40, iar Botoșani a preluat conducerea în minutul 68 prin reușita lui Kovtalyuk. Tot ucraineanul a marcat și golul de 3-1.