„Tu ești buburuza noastră”  U Craiova, mesaj emoționant la despărțirea de Vasile Mogoș: „Chiar și de la distanță, ne va conduce către noi obiective”
Vasile Mogoș FOTO: Sport Pictures
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„Tu ești buburuza noastră” U Craiova, mesaj emoționant la despărțirea de Vasile Mogoș: „Chiar și de la distanță, ne va conduce către noi obiective”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 22:57
  • Universitatea Craiova a anunțat oficial despărțirea de fundașul central Vasile Mogoș (33 de ani).
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În sezonul recent încheiat, Vasile Mogoș a câștigat Cupa României și campionatul alături de gruparea olteană.

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Universitatea Craiova s-a despărțit de Vasile Mogoș: „Tu ești buburuza noastră”

După un sezon de vis în Oltenia, Vasile Mogoș se desparte de Universitatea Craiova.

Acesta le-a intrat rapid la suflet atât colegilor din vestiar, cât și suporterilor, prin devotamentul de care a dat dovadă în perioada petrecută pe „Ion Oblemenco”.

Oltenii au pregătit un clip cu adevărat emoționant odată cu anunțul plecării lui Mogoș, în care au prezentat momente cu acesta din perioada petrecută la Craiova și i-au transmis un mesaj inedit.

„OFICIAL | Mulțumim, Vasile Mogoș!

Contractul dintre Universitatea Craiova și Vasile Mogoș a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. Cu toate acestea, Vasile va rămâne mereu unul dintre noi și vom purta cu mândrie mai departe toate amintirile pe care le-am creat împreună.

Ești leu. Ești amuletă. Tu ești buburuza noastră care, chiar și de la distanță, ne va conduce către noi obiective importante”, a transmis U Craiova.

Vasile Mogoș a fost transferat de Craiova în luna februarie a anului trecut de la CFR Cluj, iar contractul său a expirat în această vară. În tot acest timp, fundașul a jucat 34 de meciuri în tricoul oltenilor, reușind să înscrie o dată.

Fundașul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru mai multe cluburi, printre care CFR Cluj, Cremonese, AC Reggiana, Ascoli, Crotone, Chievo Verona și Lumezzane.

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