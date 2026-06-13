Imagini senzaționale din Times Square! VIDEO: Fanii brazilieni și marocani au luat cu asalt străzile din New York » Nici furtuna nu a oprit sărbătoarea

- Brazilia - Maroc. Fanii celor două naționale au împânzit străzile din New York înaintea celui mai încins meci de la CM 2026 de până acum.
- Partida se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la 01:00, ora României, în direct pe Antena 1.
Suporterii celor două naționale au drumul sărbătorii cu mai multe ore înainte de fluierul de start, în spiritul unui astfel de turneu final.
Fanii brazilieni și marocani au făcut spectacol în Times Square
Marocanii au mers în celebra piață din New York, unde au cântat fără încetare pentru favoriții lor, care au ajuns până în semifinale la ediția precedentă a CM.
De cealaltă parte, brazilienii au fost prezenți la rândul lor în zonă și au pornit spectacolul, sperând ca naționala lor să facă primul pas spre cel de-al șaselea titlu mondial.
Atmosfera s-a mutat apoi din Times Square în apropierea stadionului MetLife, iar marocanii au fluturat steaguri ale Palestinei, scandând „Palestina liberă”, în semn de solidaritate.
Ulterior, o furtună imensă s-a pornit în imensa piață din New York, însă nici aceasta n-a putut sta în calea fanilor brazilieni:
Mohamed Ouahbi: „Nu ar trebui să ne temem de Brazilia”
„Trebuie să avem încredere în noi. Știm că Marocul a intrat într-o nouă dimensiune și trebuie să o îmbrățișăm. Nu ar trebui să ne temem de Brazilia, ci să o respectăm.
Este un antrenor grozav (n.r. - Ancelotti). I-am citit toate cărțile. Poate că voi avea un avantaj pentru că îi știu toate secretele (n.r. - râde).
E Brazilia, va fi un meci prestigios. Dar asta nu ne diminuează în niciun fel ambiția”, a declarat selecționerul Mohamed Ouahbi, potrivit lequipe.fr.
Achraf Hakimi: „Se vorbește despre noi ca despre brazilienii Africii”
Căpitanul Marocului s-a arătat și el foarte încrezător în șansele naționalei sale.
„Cunoaștem calitatea Braziliei, jucătorii ei, dar avem și noi calitate. În Africa, se vorbește despre noi ca despre brazilienii Africii.
Și noi avem jucători de calitate. Suntem gata să facem ceva măreț, cu încrederea și sprijinul tuturor marocanilor. Cred că vom juca bine la această Cupă Mondială și că vom avea un start bun cu meciul de mâine.
Trebuie să ne apărăm împreună, să ne ajutăm reciproc. Ne-am pregătit pentru asta. Echipa este pregătită. Și personal, mă simt pregătit, cu încrederea că voi avea un meci foarte bun”, a spus Hakimi la conferință.
Cum arată șansele celor două echipe
Potrivit Opta Analyst Brazilia are o șansă de 57,7% de a câștiga împotriva Marocului, care a fost cotată cu o șansă de 18,8%.
Probabilitatea pentru un rezultat de egalitate este de 23,5%.
Per total, Brazilia are o șansă de 65,85% de a câștiga Grupa C, în timp ce Marocul este cotată cu 23,14 procente.