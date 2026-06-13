Imagini senzaționale din Times Square! VIDEO: Fanii brazilieni și marocani au luat cu asalt străzile din New York » Nici furtuna nu a oprit sărbătoarea

Brazilia - Maroc. Fanii celor două naționale au împânzit străzile din New York înaintea celui mai încins meci de la CM 2026 de până acum.

Partida se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la 01:00, ora României, în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Suporterii celor două naționale au drumul sărbătorii cu mai multe ore înainte de fluierul de start, în spiritul unui astfel de turneu final.

Fanii brazilieni și marocani au făcut spectacol în Times Square

Marocanii au mers în celebra piață din New York, unde au cântat fără încetare pentru favoriții lor, care au ajuns până în semifinale la ediția precedentă a CM.

‘Dima Maghrib’



Times Square looked like Casablanca on Friday evening as Morocco 🇲🇦 fans sang their hearts out ahead of the big #FIFAWorldCup clash with Brazil pic.twitter.com/tSdiUnl8OP — Eric Njiru ⚽️ (@EricNjiiru) June 13, 2026

De cealaltă parte, brazilienii au fost prezenți la rândul lor în zonă și au pornit spectacolul, sperând ca naționala lor să facă primul pas spre cel de-al șaselea titlu mondial.

🇧🇷🟢🟡 Brazil has officially taken over Times Square! 👏 pic.twitter.com/JzaQUoc6Sf — Ultras Clips (@ultras_clips) June 13, 2026

Atmosfera s-a mutat apoi din Times Square în apropierea stadionului MetLife, iar marocanii au fluturat steaguri ale Palestinei, scandând „Palestina liberă”, în semn de solidaritate.

🇧🇷🏆🇲🇦 Fans from Brazil and Morocco are waiting for kickoff with excitement in Times Square, around MetLife Stadium, and many other places. pic.twitter.com/ozQSJThx9v — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 13, 2026

Ulterior, o furtună imensă s-a pornit în imensa piață din New York, însă nici aceasta n-a putut sta în calea fanilor brazilieni:

Not even a flash storm can stop the Brazil fans in Times Square! 🇧🇷 ⛈️ @_joshuajones pic.twitter.com/TB1mXZl8m3 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 12, 2026

Mohamed Ouahbi: „Nu ar trebui să ne temem de Brazilia”

„Trebuie să avem încredere în noi. Știm că Marocul a intrat într-o nouă dimensiune și trebuie să o îmbrățișăm. Nu ar trebui să ne temem de Brazilia, ci să o respectăm.

Este un antrenor grozav (n.r. - Ancelotti). I-am citit toate cărțile. Poate că voi avea un avantaj pentru că îi știu toate secretele (n.r. - râde).

E Brazilia, va fi un meci prestigios. Dar asta nu ne diminuează în niciun fel ambiția”, a declarat selecționerul Mohamed Ouahbi, potrivit lequipe.fr.

Achraf Hakimi: „Se vorbește despre noi ca despre brazilienii Africii”

Căpitanul Marocului s-a arătat și el foarte încrezător în șansele naționalei sale.

„Cunoaștem calitatea Braziliei, jucătorii ei, dar avem și noi calitate. În Africa, se vorbește despre noi ca despre brazilienii Africii.

Și noi avem jucători de calitate. Suntem gata să facem ceva măreț, cu încrederea și sprijinul tuturor marocanilor. Cred că vom juca bine la această Cupă Mondială și că vom avea un start bun cu meciul de mâine.

Trebuie să ne apărăm împreună, să ne ajutăm reciproc. Ne-am pregătit pentru asta. Echipa este pregătită. Și personal, mă simt pregătit, cu încrederea că voi avea un meci foarte bun”, a spus Hakimi la conferință.

Cum arată șansele celor două echipe

Potrivit Opta Analyst Brazilia are o șansă de 57,7% de a câștiga împotriva Marocului, care a fost cotată cu o șansă de 18,8%.

Probabilitatea pentru un rezultat de egalitate este de 23,5%.

Per total, Brazilia are o șansă de 65,85% de a câștiga Grupa C, în timp ce Marocul este cotată cu 23,14 procente.

2002 este anul în care Brazilia cucerea ultimul titlu mondial, în timp ce Maroc vine după succesul de la Cupa Africii, unde trofeul i-a fost acordat ulterior, după ce i-a fost retras Senegalului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport