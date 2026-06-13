Imagini senzaționale din Times Square! VIDEO: Fanii brazilieni și marocani au luat cu asalt străzile din New York » Nici furtuna nu a oprit sărbătoarea
Fanii Braziliei. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Imagini senzaționale din Times Square! VIDEO: Fanii brazilieni și marocani au luat cu asalt străzile din New York » Nici furtuna nu a oprit sărbătoarea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 22:40
  • Brazilia - Maroc. Fanii celor două naționale au împânzit străzile din New York înaintea celui mai încins meci de la CM 2026 de până acum.
  • Partida se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la 01:00, ora României, în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Suporterii celor două naționale au drumul sărbătorii cu mai multe ore înainte de fluierul de start, în spiritul unui astfel de turneu final.

Anunț important despre Lukic Președintele lui U Cluj, după golul bosniacului la Mondial: „A fost extrem de deschis la negocieri și a semnat”
Citește și
Anunț important despre Lukic Președintele lui U Cluj, după golul bosniacului la Mondial: „A fost extrem de deschis la negocieri și a semnat”
Citește mai mult
Anunț important despre Lukic Președintele lui U Cluj, după golul bosniacului la Mondial: „A fost extrem de deschis la negocieri și a semnat”

Fanii brazilieni și marocani au făcut spectacol în Times Square

Marocanii au mers în celebra piață din New York, unde au cântat fără încetare pentru favoriții lor, care au ajuns până în semifinale la ediția precedentă a CM.

De cealaltă parte, brazilienii au fost prezenți la rândul lor în zonă și au pornit spectacolul, sperând ca naționala lor să facă primul pas spre cel de-al șaselea titlu mondial.

Atmosfera s-a mutat apoi din Times Square în apropierea stadionului MetLife, iar marocanii au fluturat steaguri ale Palestinei, scandând „Palestina liberă”, în semn de solidaritate.

Ulterior, o furtună imensă s-a pornit în imensa piață din New York, însă nici aceasta n-a putut sta în calea fanilor brazilieni:

Mohamed Ouahbi: „Nu ar trebui să ne temem de Brazilia”

„Trebuie să avem încredere în noi. Știm că Marocul a intrat într-o nouă dimensiune și trebuie să o îmbrățișăm. Nu ar trebui să ne temem de Brazilia, ci să o respectăm.

Este un antrenor grozav (n.r. - Ancelotti). I-am citit toate cărțile. Poate că voi avea un avantaj pentru că îi știu toate secretele (n.r. - râde).

E Brazilia, va fi un meci prestigios. Dar asta nu ne diminuează în niciun fel ambiția”, a declarat selecționerul Mohamed Ouahbi, potrivit lequipe.fr.

Achraf Hakimi: „Se vorbește despre noi ca despre brazilienii Africii”

Căpitanul Marocului s-a arătat și el foarte încrezător în șansele naționalei sale.

„Cunoaștem calitatea Braziliei, jucătorii ei, dar avem și noi calitate. În Africa, se vorbește despre noi ca despre brazilienii Africii.

Și noi avem jucători de calitate. Suntem gata să facem ceva măreț, cu încrederea și sprijinul tuturor marocanilor. Cred că vom juca bine la această Cupă Mondială și că vom avea un start bun cu meciul de mâine.

Trebuie să ne apărăm împreună, să ne ajutăm reciproc. Ne-am pregătit pentru asta. Echipa este pregătită. Și personal, mă simt pregătit, cu încrederea că voi avea un meci foarte bun”, a spus Hakimi la conferință.

Cum arată șansele celor două echipe

Potrivit Opta Analyst Brazilia are o șansă de 57,7% de a câștiga împotriva Marocului, care a fost cotată cu o șansă de 18,8%.

Probabilitatea pentru un rezultat de egalitate este de 23,5%.

Per total, Brazilia are o șansă de 65,85% de a câștiga Grupa C, în timp ce Marocul este cotată cu 23,14 procente.

2002
este anul în care Brazilia cucerea ultimul titlu mondial, în timp ce Maroc vine după succesul de la Cupa Africii, unde trofeul i-a fost acordat ulterior, după ce i-a fost retras Senegalului

Citește și

«Nașu’», război cu Burleanu Verdict în așteptare: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”
Diverse
21:42
«Nașu’», război cu Burleanu Verdict în așteptare: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”
Citește mai mult
«Nașu’», război cu Burleanu Verdict în așteptare: „Abia aștept să termin ultimul proces și după vă povestesc eu”
Franța are 1.000 de tricouri  Explicația numărului colosal de echipamente de joc cu care a mers în SUA, pentru CM 2026
Campionatul Mondial
21:36
Franța are 1.000 de tricouri Explicația numărului colosal de echipamente de joc cu care a mers în SUA, pentru CM 2026
Citește mai mult
Franța are 1.000 de tricouri  Explicația numărului colosal de echipamente de joc cu care a mers în SUA, pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
suporteri brazilia maroc cm 2026 times square
Știrile zilei din sport
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Superliga
13.06
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Citește mai mult
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Diverse
13.06
Tun de 500.000 de euro la TAS Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Citește mai mult
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Liga 2
13.06
Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Citește mai mult
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Superliga
13.06
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători
Citește mai mult
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:42
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
12:16
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Superliga
13.06
Încă o plecare de la Dinamo „Câinii” au anunțat și 4 sosiri: „Înțelegere pe cale amiabilă”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Diverse
13.06
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă
Citește mai mult
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Campionatul Mondial
13.06
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Citește mai mult
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
B365
13.06
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
Citește mai mult
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
14.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share