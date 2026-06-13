Transfer surprinzător  Unde ar putea ajunge fotbalistul ironizat de Becali și înjurat de olteni

Alexandru Băluță (32 de ani), fost fotbalist la Universitatea Craiova și FCSB, ar putea ajunge la o echipă din cel de-al doilea eșalon al României.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În sezonul recent încheiat, Băluță a evoluat în Statele Unite, la Los Angeles FC, dar și în Turcia, la Boluspor, echipă de eșalon secund.

Alexandru Băluță ar putea ajunge la Poli Timișoara

Aripa cu opt meciuri jucate în tricoul echipei naționale s-ar fi înțeles cu Poli Timișoara, echipă nou promovată în Liga 2, potrivit prosport.ro.

Poli Timișoara a revenit după ani buni în Liga 2 și are pretenții mari: promovarea în Liga 1.

Până acum, la Timișoara au ajuns jucători precum Andrei Artean, Ovidiu Popescu și Aurelian Chițu.

325.000 de euro este cota lui Alexandru Băluță, potrivit Transfermarkt

După un prim an bun la FCSB, sezon în care a contribuit la câștigarea titlului, Alexandru Băluță a avut parte de un regres considerabil, fiind criticat dur de finanțatorul Gigi Becali. El a fost și apostrofat și de fanii Universității Craiova la meciurile directe, care au considerat că i-a trădat prin transferul la roș-albaștri.

După plecarea de la gruparea bucureșteană, Băluță și-a încercat norocul atât în Statele Unite, cât și în Turcia, dar nu a confirmat la niciuna dintre echipe.

Alex Băluță, criticat dur de Gigi Becali: „Nu mai ești fotbalist”

Spre finalul aventurii sale la FCSB, Gigi Becali l-a criticat aspru pe Băluță. Cei doi au avut chiar și un dialog față în față în care finanțatorul l-a ironizat și i-a spus că nu mai este fotbalist.

„Băluță a venit la mine, înțelegi? Că nu știu ce, să vorbim ca de la copil la tată. Da, tată, vorbim așa. I-am zis, băi Băluță, ții minte când spuneam că nu Coman e numărul 1 la echipa asta? E Băluță. Spuneam așa? Păi, da, așa era.

Acum… Ai văzut că nu mai contezi nici măcar ca rezervă? «Păi, da, nea Gigi, eu vă rog să aveți încredere». Bă, la mine nu e încredere. Eu nu mai am încredere. De ce?

Pentru că tu erai fotbalist, nu mai ești. Adică e ceva în neregulă ceva cu tine, nu știu ce. Tu știi mai bine ce-i viața ta și cum.

Și eu i-am zis că un fotbalist care a fost fotbalist și după aia nu mai e, înseamnă că una din astea face: se droghează, dar nu e cazul. E curvar, nu e cazul. E alcoolist, nu e cazul. Jocuri de noroc sau pariuri nu știu dacă le face”, spunea Becali în mai 2025, citat de fanatik.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport