Wildcard pentru Venus Williams  Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open

Venus Williams (45 de ani, #582 WTA) a primit o invitație la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Odată cu participarea ei la Melbourne, jucătoarea americană va stabili un nou record. Despre ce e vorba, mai jos.

Australian Open se va desfășura în perioada 18 ianuarie - 1 februarie 2026.

Venus Williams, wildcard la Australian Open

Tenismena în vârstă de 45 de ani va concura, astfel, la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Venus Williams va stabili și un nou record. Va deveni cea mai în vârstă jucătoare care va fi prezentă la turneul din Melbourne.

Recordul era deținut de japoneza Kimiko Date, care a jucat la Australian Open la 44 de ani, în 2015. Atunci, sportiva a fost eliminată încă din primul tur de către Anna Tatishvili, scor 5-7, 4-6.

Organizatorii Australian Open au invitat-o pe Venus Williams să participe la turneul de Grand Slam în semn de recunoștință pentru cariera sa de excepție, anunță marca.com.

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a mă întoarce într-un loc care a însemnat atât de mult pentru cariera mea Venus Williams, pentru BBC

Înainte să participe la Australian Open 2026, Venus Williams a primit un wild-card pentru pentru turneul de pregătire Hobart International, care începe pe 12 ianuarie, acolo unde i se va alătura Emma Răducanu.

Turneele de Grand Slam câștigate de Venus Williams, la simplu:

Wimbledon : 2000, 2001, 2005, 2007, 2008

: 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 US Open: 2000, 2001

Venus Williams nu a reușit să cucerească titlul la Australian Open până în acest moment, spre deosebire de sora ei, Serena, care a câștigat turneul de 7 ori: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 și 2017.

Prima participare a sportivei la turneul de la Melbourne a avut loc în 1998. În turul al doilea a învins-o chiar pe sora ei, Serena, cu scorul de 7-6, 6-1.

Venus a ajuns atunci până în sferturi, când a fost eliminată de conaționala sa, Lindsay Davenport, cu scorul de 6-1, 5-7, 3-6.

22 de participări va bifa Venus Williams la Australian Open, odată cu ediția din 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport