Probleme pentru Marius Ștefănescu Fostul jucător de la FCSB nu ar mai fi dorit la Konyaspor » Ce variante de transfer există

Ștefan Neda
Publicat: 02.01.2026, ora 13:34
  • Marius Ștefănescu (27 de ani) nu a avut parte de o primă jumătate de sezon prea fericită în Super Lig, din Turcia.
  • Fostul atacant de la FCSB nu ar mai intra în planurile celor de la Konyaspor, fiind printre primii jucători puși pe lista de transferuri de clubul turc.

Ștefănescu a ajuns în Turcia în vară, după ce nu a mai fost dorit de patronul FCSB, care plătise 1,3 milioane de euro, cu un an înainte, pentru a-l aduce de la Sepsi.

Marius Ștefănescu nu mai este dorit la Konyaspor

Deși a semnat un contract valabil pe trei ani, atacantul român nu ar mai intra în planurile antrenorului Cagdaș Atan, care a informat conducerea lui Konyaspor în legătură cu jucătorii pe care nu se va mai baza în a doua jumătate a sezonului.

Josip Calusic, Pedrinho și Ștefănescu sunt principalii trei jucători de care clubul din Turcia va încerca să scape în această fereastră de transferuri.

Problemele pentru Ștefănescu ar deveni astfel și mai mari, întrucât nu va mai putea evolua într-un campionat important din Europa, din cauza regulii care nu le permite jucătorilor să evolueze pentru mai mult de două cluburi în aceeași stagiune.

Astfel, românul ar fi nevoit să se orienteze spre un campionat care începe iarna, precum MLS sau cele din China, Japonia, Coreea de Sud sau Australia.

Marius Ștefănescu a bifat 11 apariții în acest sezon pentru Konyaspor, însă într-un total de doar 257 de minute, reușind un singur gol.

În ultimele 6 partide, a adunat doar 26 de minute, în 4 dintre ele fiind rezervă neutilizată.

