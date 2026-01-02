Achitat! Fostul proprietar al lui Dallas Mavericks a scăpat de acuzațiile de fraudă cu criptomonede

Mark Cuban (67 de ani), fostul proprietar majoritar al clubului Dallas Mavericks, a fost achitat într-un presupus caz de fraudă cu criptomonede.

Procesul a fost inițiat de foști clienți ai Voyager Digital, un serviciu de împrumuturi în criptomonede care a intrat în faliment.

Reclamanții au susținut că Mark Cuban s-ar fi folosit de imaginea sa și a clubului din NBA pentru a-i determina să deschidă conturi pe platformă.

Fostul proprietar a lui Dallas Mavericks, achitat în procesul în care era acuzat de fraudă

În pledoaria lor, reclamanții au făcut referire la o conferință de presă a echipei Dallas Mavericks din octombrie 2021, în care proprietarul echipei declarase că a investit personal în Voyager Digital, scrie marca.com.

Aceștia au mai adăugat că Mark Cuban a prezentat în mod repetat informații false despre Voyager, înainte ca serviciul de împrumuturi să dea faliment, și că erau încurajați să facă investiții riscante.

Voyager Digital a intrat în faliment în 2022, după prăbușirea pieței criptomonedelor, declanșată de colapsul blockchain-ului Terra, conform cryptonews.com.au.

Avocații lui Mark Cuban și ai echipei Mavericks și-au apărat clienții și au spus că omul de afaceri i-a avertizat pe investitori cu privire la riscurile financiare, dar și că instanța din Florida nu era competentă să judece cazul.

Astfel, judecătorul Roy K. Altman de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Sud al Floridei a hotărât pe 30 decembrie să respingă în întregime toate acuzațiile pentru o potențială încălcare a legii de către Cuban.

Steve Best, avocatul principal al lui Mark Cuban și al echipei Dallas Mavericks, a oferit și o primă reacție cu privire la decizia judecătorului de a respinge procesul de 85 de milioane de euro intentat împotriva omului de afaceri.

„Nu am putea fi mai mulțumiți de această decizie. Bănuiesc că reclamanții vor lua în considerare depunerea unei plângeri într-o altă jurisdicție.

Aștept cu nerăbdare să îi apăr pe Mark și pe Mavericks în orice jurisdicție din această țară”, a spus Steve Best, conform sursei citate.

Alți sportivi implicați

În cadrul procesul început în 2022 au mai fost implicate și alte personalități din lumea sportului.

Este vorba de fostul jucător din NFL Rob Gronkowski, fostul jucător din NBA Victor Oladipo și pilotul NASCAR Landon Cassill.

Mark Cuban s-a mai confruntat în ultimii ani cu multiple litigii legate de promovarea serviciilor din domeniul criptomonedelor.

23 de ani a fost Mark Cuban proprietarul lui Dallas Mavericks, în perioada 2000-2023

