Achitat! Fostul proprietar al lui Dallas Mavericks a scăpat de acuzațiile de fraudă cu criptomonede
Marc Cuban (foto: Imago)
Diverse

Achitat! Fostul proprietar al lui Dallas Mavericks a scăpat de acuzațiile de fraudă cu criptomonede

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 14:39
  • Mark Cuban (67 de ani), fostul proprietar majoritar al clubului Dallas Mavericks, a fost achitat într-un presupus caz de fraudă cu criptomonede.
  • Procesul a fost inițiat de foști clienți ai Voyager Digital, un serviciu de împrumuturi în criptomonede care a intrat în faliment.

Reclamanții au susținut că Mark Cuban s-ar fi folosit de imaginea sa și a clubului din NBA pentru a-i determina să deschidă conturi pe platformă.

Un an dificil pentru Morata  Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”
Citește și
Un an dificil pentru Morata Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”
Citește mai mult
Un an dificil pentru Morata  Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”

Fostul proprietar a lui Dallas Mavericks, achitat în procesul în care era acuzat de fraudă

În pledoaria lor, reclamanții au făcut referire la o conferință de presă a echipei Dallas Mavericks din octombrie 2021, în care proprietarul echipei declarase că a investit personal în Voyager Digital, scrie marca.com.

Aceștia au mai adăugat că Mark Cuban a prezentat în mod repetat informații false despre Voyager, înainte ca serviciul de împrumuturi să dea faliment, și că erau încurajați să facă investiții riscante.

Voyager Digital a intrat în faliment în 2022, după prăbușirea pieței criptomonedelor, declanșată de colapsul blockchain-ului Terra, conform cryptonews.com.au.

Avocații lui Mark Cuban și ai echipei Mavericks și-au apărat clienții și au spus că omul de afaceri i-a avertizat pe investitori cu privire la riscurile financiare, dar și că instanța din Florida nu era competentă să judece cazul.

Astfel, judecătorul Roy K. Altman de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Sud al Floridei a hotărât pe 30 decembrie să respingă în întregime toate acuzațiile pentru o potențială încălcare a legii de către Cuban.

Steve Best, avocatul principal al lui Mark Cuban și al echipei Dallas Mavericks, a oferit și o primă reacție cu privire la decizia judecătorului de a respinge procesul de 85 de milioane de euro intentat împotriva omului de afaceri.

„Nu am putea fi mai mulțumiți de această decizie. Bănuiesc că reclamanții vor lua în considerare depunerea unei plângeri într-o altă jurisdicție.

Aștept cu nerăbdare să îi apăr pe Mark și pe Mavericks în orice jurisdicție din această țară”, a spus Steve Best, conform sursei citate.

Alți sportivi implicați

În cadrul procesul început în 2022 au mai fost implicate și alte personalități din lumea sportului.

Este vorba de fostul jucător din NFL Rob Gronkowski, fostul jucător din NBA Victor Oladipo și pilotul NASCAR Landon Cassill.

Mark Cuban s-a mai confruntat în ultimii ani cu multiple litigii legate de promovarea serviciilor din domeniul criptomonedelor.

23 de ani
a fost Mark Cuban proprietarul lui Dallas Mavericks, în perioada 2000-2023

Citește și

Probleme pentru Marius Ștefănescu Fostul jucător de la FCSB nu ar mai fi dorit la Konyaspor » Ce variante de transfer există
Stranieri
13:34
Probleme pentru Marius Ștefănescu Fostul jucător de la FCSB nu ar mai fi dorit la Konyaspor » Ce variante de transfer există
Citește mai mult
Probleme pentru Marius Ștefănescu Fostul jucător de la FCSB nu ar mai fi dorit la Konyaspor » Ce variante de transfer există
Un an dificil pentru Morata  Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”
Diverse
13:16
Un an dificil pentru Morata Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”
Citește mai mult
Un an dificil pentru Morata  Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
NBA NFL Dallas Mavericks Mark Cuban nascar criptomonede proces
Știrile zilei din sport
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
02.01
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
Stranieri
02.01
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Citește mai mult
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
02.01
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Superliga
02.01
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Citește mai mult
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta”
11:20
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri”
10:38
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
09:37
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Silviu Tudor Samuilă Sinuciderea instagramabilă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
02.01
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
02.01
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
02.01
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
02.01
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 15 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share