„M-a șocat gestul lui Cîrjan!” Angelescu n-a avut milă de jucătorul lui Dinamo: „Domnul Bergodi ne-a spus că nu e jucător de Rapid”

Victor Angelescu (37 de ani), președintele Rapidului, a reacționat, după ce Cătălin Cîrjan (23 de ani) s-a bucurat în fața lojei rapidiste la golul marcat în Rapid - Dinamo, scor 3-2.

Cătălin Cîrjan a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu în sezonul 2023/2024, fiind puțin folosit la acea vreme de antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi.

După plecarea de la gruparea giuleșteană, mijlocașul a ajuns la Dinamo, echipă la care a devenit căpitan.

Victor Angelescu, după bucuria lui Cîrjan din fața lojei rapidiste: „Există karma”

Întrebat despre gestul lui Cătălin Cîrjan, Victor Angelescu a declarat:

„Există karma, am mai spus-o. Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute. Să faci ce a făcut Armstrong în minutul 6, sau ce a făcut Cîrjan în minutul 49, înseamnă că tu crezi că vei câștiga. Am văzut la final cine a câștigat.

Dar eu înțeleg, și noi avem echipe cu care am avut trac. Craiova lui Adrian Mititelu a fost una dintre ele, acum este U Cluj. Nu mai mai câștigat cu ei de câteva sezoane.

Înțeleg frustrarea, este un derby, să conduci 1-0, 2-1 și să pierzi 2-3 sunt convins că nu este plăcut. Dinamo are o echipă valoroasă, dar am fost mai buni”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

Angelescu, despre perioada petrecută de Cîrjan în Giulești: „Bergodi ne-a spus că nu e jucător de Rapid”

Președintele Rapidului a vorbit și despre perioada petrecută de Cătălin Cîrjan în Giulești, fiind foarte deranjat de modul în care jucătorul s-a bucurat la gol.

„Chiar m-a șocat gestul lui Cîrjan. Foarte urât, din punctul meu de vedere. Am văzut și declarația, a încercat să o dea că nu a fost pentru domnul Șucu, a fost pentru alții. Care alții?

Din vechea gardă mai suntem eu și domnul Șucu. Gestul putea să fie la adresa amândurora, la adresa domnului Șucu sau la a mea.

Noi ni l-am dorit foarte mult pe Cîrjan, inclusiv la ligile inferioare, înainte să plece la Arsenal. S-au făcut eforturi destul de mari să îl aducem împrumut de la Arsenal.

Domnul Șucu l-a chemat acasă la dânsul, cu familia, a vorbit cu familia lui, a vorbit cu impresarul, i-a dat bani la semnătură. Cu toate că era un junior și nu jucase la seniori. A început titular primele meciuri.

Nu l-am văzut pe Bergodi pe lângă noi, poate lui să-i fi făcut acele gesturi”, a mai spus Victor Angelescu.

19 meciuri a jucat Cîrjan în tricoul Rapidului, reușind doar o pasă decisivă

Angelescu a explicat și motivele pentru care Cîrjan nu a jucat foarte multe minute la Rapid:

„A avut un salariu foarte bun pentru un junior. A avut toate condițiile la noi. Ba mai mult, aveam discuții cu antrenorii o dată la două săptămâni, cu președintele Daniel Nicuale, cu Bergodi, cu domnul Șucu.

O dată la două săptămâni domnul Șucu întreba: «Domnu’ Bergodi, dar pe Cîrjan îl mai băgați? Mai joacă?», și domul Bergodi îi zicea: «Domnu’ Șucu, Cîrjan nu are față de Rapid. Nu e jucător de Rapid, e greu să joace în momentul de față!». Asta e situația cu Cîrjan.

Nu avea ce să aibă împotriva Rapidului. Suporterii l-au susținut, nu a fost huiduit pe Giulești când a plecat și s-a întors.

Ar trebui să se gândească și la el, dacă a jucat cum trebuie la noi. Asta denotă caracterul lui Cîrjan, să vedem dacă le va face așa și celor de la Dinamo când va pleca” , a conchis Victor Angelescu.

Nu avea de ce să facă gestul ăsta, e copilăresc. Nu ai cum să ajungi fotbalist mare dacă faci asta. Tu ai primit salarii, bani de aici, nu ți-a zis nimeni ceva. Victor Angelescu, președintele Rapidului

Citește și

