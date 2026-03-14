Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, scor 3-2, în prima etapă a play-off-ului.

Dinamo a început cum nu se putea mai bine partida de pe Giulești, reușind să deschidă scorul prin penalty-ul transformat de Danny Armstrong în minutul 9 al partidei.

Kovacs a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea „câinilor” după un duel în careu între Borza și Musi. „Centralul” a avut nevoie de intervenția VAR pentru a lua o decizie.

Ulterior, cele două echipe au practicat un joc de posesie până spre finalul reprizei, atunci când elevii lui Gâlcă au preluat controlul și au reușit să egaleze în minutul 38. După un corner executat de Moruțan, balonul a ajuns la Grameni, cel care a avut o execuție excepțională din afara careului, lăsându-l fără reacție pe Epassy.

Dinamo a revenit în avantaj imediat după revenirea de la cabine, în minutul 47, atunci când după o succesiune de pase, Musi i-a pasat lui Cîrjan, cel care, aflat în centrul careului, a reluat perfect și l-a învins pe Aioani.

Rapid a preluat apoi frâiele partidei, strategie care a dat roade în minutul 67, când Petrila a marcat un gol spectaculos. După un un-doi cu Elvir Koljic, mijlocașul a trimis o adevărată torpilă direct în poarta lui Epassy.

Giuleștenii au dat lovitura pe final de meci, în minutul 86. După un corner executat de Petrila, mingea a ajuns la Olimpiu Moruțan, cel care a încercat o execuție din foarfecă, balonul ajungând la Vulturar, cel care din doar doi metri a punctat și a păstrat cele trei puncte în Giulești.

Ca urmare a acestui rezultat, Rapid a urcat pe primul loc, la un punct distanță de Universitatea Craiova, în timp ce Dinamo rămâne fără victorie de 11 sezoane în fața rivalei din oraș.

Rapid - Dinamo 3-2

Au marcat: Grameni (min. 38), Petrila (min. 68), Vulturar (min. 86) / Armstrong (min. 9, pen.), Cîrjan (min . 48)

Final de meci!

Min. 90 + 6 - După o intervenție în apropierea liniei de tușă, Alex Pașcanu este și el sancționat. Istvan Kovacs a acordat în această partidă 13 „galbene” și un cartonaș roșu.

Min. 90 + 3 - Matteo Duțu este eliminat de Istvan Kovacs, după ce l-a lovit în față pe Andrei Borza.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim șase minute. Hromada primește cartonaș galben la doar un minut de când a fost introdus pe teren.

Min. 89 - Constantin Gâlcă face și el trei schimbări. Tehnicianul Rapidului i-a scos de pe teren pe Dobre, Moruțan și Grameni, iar în locul lor i-a introdus pe Gheorghe, Hromada și Talisson.

Min. 86 - După un corner executat bine de Petrila, mingea a ajuns în careu, la Olimpiu Moruțan, cel care a încercat o execuție din foarfecă. Mingea a ajuns la Vulturar, cel care din doi metri a introdus mingea în poartă.

Min. 83 - Alte două schimbări la Dinamo. Au ieșit Armstrong și Soro, fiind înlocuiți de Tarbă și Milanov.

Min. 75 - Două schimbări la Dinamo. Zeljko Kopic i-a scos de pe teren pe Sivis și Pop, locurile acestora fiind luate de Ikoko și Mihai

Min. 74 - Se încing spiritele în Giulești. După un duel între Alex Pop și Lars Kramer, jucătorii celor două formații au provocat un meleu. Ca urmare a celor întâmplate, Istvan Kovacs i-a sancționat cu cartonaș galben pe Maxime Sivis și Elvir Koljic.

Min. 70 - Raul Opruț este scos de pe teren după ce a acuzat probleme medicale, locul său fiind luat de Valentin Țicu.

Min. 68 - GOOOL, RAPID!! Claudiu Petrila a marcat un gol senzațional. După un un-doi cu Elvir Koljic, PetrIla a trimis o adevărată torpilă direct în vinclul porții lui Epassy.

Min. 64 - Cătălin Vulturar este și el avertizat cu cartonaș galben.

Min. 62 - Epassy, intervenție salvatoare. După o lovitură de cap a lui Dobre, portarul lui Dinamo a reținut balonul chiar de pe linia porții. În urmă cu aproximativ 5 minute a avut loc o fază asemănătoare.

Min. 58 - Alexandru Musi primește și el cartonașul galben din partea lui Istvan Kovacs.

Min. 55 - Constantin Gâlcă îl înlocuiește pe Daniel Paraschiv, în locul său fiind introdus Elvir Koljic.

Min. 48 - GOOOL, DINAMO!! După o succesiune de pase a dinamoviștilor, Musi i-a pasat perfect lui Cîrjan, cel care, aflat în centrul careului, a reluat perfect și l-a învins pe Aioani. După ce a fost verificat de arbitri din camera VAR, Istvan Kovacs a validat golul „câinilor”.

Min. 46 - A început repriza secundă. Cei doi antrenori nu au efectuat nicio schimbare.

Pauză pe Giulești!

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 39 - GOOOL, RAPID!!! După cornerul executat de Moruțan, mingea a trecut pe la Borza și Petrila, ajungând la Grameni, cel care a avut o execuție excepțională din afara careului, lăsându-l fără reacție pe Epassy.

Min. 37 - Onea a tras tare în careu, Opruț a deviat iar Duțu a respins în corner. Lovitura de la colț va fi executată de Olimpiu Moruțan.

Min. 36 - Istvan Kovacs îi arată cartonașul galben și lui Gnahore, după ce optarul lui Dinamo a avut o intervenție dură la mijlocul terenului.

Min. 32 - Onea trimite o centrare foarte bună în careu, dar tânărul Matteo Duțu, jucător cu talie, reușește să respingă fără probleme balonul.

Min. 29 - Răzvan Onea primește și el cartonaș galben.

Min. 26 - Danny Armstrong are o intrare dură asupra ui Vulturar și este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 18 - După un început electrizant de meci, cele două formații au scăzut ritmul jocului.

Min. 13 - Rapidul cere și ea penalty, după ce Opruț a pus ambele mâini pe Pașcanu și l-a doborât pe fundașul rapidist în careu. Este din nou corner pentru giuleșteni.

Min. 9 - GOOOLLL, DINAMO!! Danny Armstrong a executat impecabil, în partea stângă, reușind să deschidă scorul în favoarea „câinilor”.

Min. 8 - Istvan Kovacs acordă penalty pentru Dinamo. Va executa Armstrong.

Min. 7 - Istvan Kovacs va urmări la VAR faza la care Dinamo a cerut penalty.

Min. 5 - Musi a venit lansat în careu și a căzut ca urmare a unui duel cu Borza. „Centralul” Istvan Kovacs nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Min. 1 - A început partida de pe Giulești.

Rapid - Dinamo, echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Reserve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, Keita, Christensen, Hromada, Gheorghe, Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic

Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, Keita, Christensen, Hromada, Gheorghe, Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Rezerve: Roșca, Din-Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, Matteo N'Giuwu

Roșca, Din-Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, Matteo N’Giuwu Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Tunyogi Ferencz, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Slabu Stelian

Stadion: Giulești, Bucureşti

Decizie neașteptată luată de Zeljko Kopic, care l-a titularizat în centrul defensivei pe Matteo Duțu. Fundașul venit de la AC Milan a bifat 5 meciuri pentru „câini”, însă a evoluat un total de numai 63 de minute până în momentul de față.

Constantin Gâlcă: „Inspirația va conta foarte mult”

Tehnicianul Rapidului consideră că primul meci din play-off va fi diferit față de partidele cu Dinamo disputate anterior.

„Ne dorim foarte mult să avem un joc bun, consistent și în primul rând să ne gândim ca va fi diferit față de campionat.

De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo.

Ei pot schimba, au jucători care pot veni bine de pe bancă, sau să intre bine din primul minut, dar e important ce facem noi.

Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari”, a declarat Constantin Gâlcă.

Zeljko Kopic: „Este un o nouă ligă, un nou început”

De cealaltă parte, antrenorul lui Dinamo este încrezător înaintea play-off-ului, chiar dacă Dinamo a încheiat sezonul regulat cu 3 eșecuri consecutive.

„Este un sentiment bun să fim din nou parte din play-off. În acest moment sunt cele șase echipe cu cele mai bune performanțe din ligă până acum. Este un nou sezon, o nouă ligă, un nou început.

În această săptămână echipa s-a antrenat bine, cu energie bună și cu un spirit bun. Mergem să jucăm fotbalul nostru cel mai bun și să luptăm pentru cel mai bun rezultat posibil.

Știm că va fi un meci dificil. Avem respect pentru Rapid și pentru tot ceea ce au făcut până acum, dar avem ambițiile noastre și mergem acolo să luptăm și să încercăm să obținem un rezultat bun”, a declarat Kopic, conform dinamo1948.club.

În ceea ce privește lotul, tehnicianul a anunțat că Pușcaș și Karamoko nu vor fi disponibili:

„Pușcaș sigur nu va juca. Karamoko nu va juca. Vom vedea până mâine în privința lui Mărginean și Boateng. Mai avem aproximativ 24 de ore și vom vedea situația lor”, a mai spus antrenorul croat.

