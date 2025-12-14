„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”

Rapid - Oțelul 0-2. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a criticat maniera de arbitraj a „centralului” Cristian Moldoveanu.

Rapid a cerut trei lovituri de la 11 metri pe parcursul partidei, însă arbitrul nu a acordat niciuna.

Oțelul s-a impus grație golurilor marcate de Pedro Nuno '17 și Paul Iacob '80. Rapid rămâne prima în clasament, însă Dinamo se poate apropia la un singur punct, în cazul unei victorii cu Metaloglobus.

Rapid - Oțelul 0-2 . Victor Angelescu nu iartă arbitrajul: „Execrabil! E bătaie de joc!”

La capătul partidei din Giulești, oficialul gazdelor a menționat mai multe faze de joc la care a considerat că deciziile arbitrului Cristian Moldoveanu au fost eronate.

„Cred că avem un penalty clar înaintea fazei cu Koljic. La Koljic și la Kramer mi se pare penalty. În afara acestor faze, arbitrajul a fost execrabil! Îți poți da seama când vrea ceva. Din minutul 2 până la final a frustrat ambele echipe, pe noi maxim. A luat decizii dubioase.

Aveam contraatac în superioritate, oprește faza pentru că era un adversar pe jos, Joao Pedro. La ultima fază a primei reprize avem corner clar, el oprește jocul. Bătaie de joc! Zici că jucăm la Galați și le dă lor 20%. Nu e normal, nu suntem respectați! Sunt niște faze care ridică mari semne de întrebare”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

În minutul 65, Zivulic îl calcă pe călcâi pe Koljic în propriul careu (FOTO: Prima Sport 1)

Președintele giuleștenilor a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Luka Gojkovic, accidentat de Andrezinho în timp ce încerca să șuteze de la marginea careului, în minutul 26.

„Am poză cu piciorul lui Gojkovic, el nu dă lovitură liberă. Nici nu cred că poate să joace cu FCSB. Din cauza asta l-am și scos la pauză, nu a mai putut să continue. E accidentat.

La Koljic am văzut doar o reluare, dar îl calcă! Dacă vă uitați exact la faza în care e accidentat Gojkovic, e penalty clar la Kramer”, a continuat oficialul celor de la Rapid.

Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu (FOTO: Prima Sport 1)

Totuși, în ciuda arbitrajului pe care l-a considerat ostil, Victor Angelescu nu i-a absolvit de vină pe jucători pentru eșec:

„ Noi nu putem da vina 100% pe arbitraj, am făcut un meci sub ceea ce trebuia să facem . Mulți jucători n-au fost la nivelul dorit. E clar că ne lipsește ceva, nu am făcut un meci strălucit.

Trebuie să ne uităm și la noi. Oțelul a făcut un meci bun, probabil merită și victoria, dar sunt momente în meci care pot schimba soarta”.

Victor Angelescu: „Mă aştept la o reacţie de orgoliu”

Oficialul le cere jucătorilor să se revanșeze la derby-ul cu FCSB, ultima partidă pentru giuleșteni în 2025.

„Avem aceste meciuri, şi cu Botoşani, avem acest meci, normal că sunt îngrijorat.

Mă aştept ca jucătorii să aibă o reacţie de orgoliu, avem un derby, dacă îl vom câştiga terminăm sigur pe locul 1.

Au şansa să spele ultimele meciuri, să facă să conteze acest sezon foarte bun pe care l-am avut”.

Rapid va întâlni pe FCSB, duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională, de la ora 20:00, în etapa #21 a Ligii 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 FC Botoșani 20 38 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 UTA Arad 19 28 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

