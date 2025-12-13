Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani

Rapid - Oțelul 0-2. Paul Iacob (29 de ani), fundașul oaspeților, a înscris un gol spectaculos din lovitură liberă, în minutul 80.

În minutul 79, Sandu, jucătorul Oțelului, a obținut o lovitură liberă după ce a fost faultat de Andrei Borza la aproximativ 25 de metri de poarta apărată de Marian Aioani.

Cel care a executat lovitura liberă a fost Paul Iacob, fundașul gălățenilor. Acesta a decis să șuteze direct pe poartă, chiar dacă distanța era una considerabilă.

Iacob a șutat cu putere, iar mingea a părut inițial că se va duce mult peste poartă. Balonul a luat însă o traiectorie ciudată, a coborât brusc și a intrat sub bară.

Deși mingea a trecut exact pe direcția lui Aioani, portarul giuleștenilor a fost păcălit complet de traiectorie și n-a reușit să evite golul.

Reușita fundașului l-a șocat și pe Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, care și-a pus mâinile în cap după ce a văzut ce a reușit să facă elevul său.

Oțelul a învins liderul Ligii 1 cu scorul de 2-0. Pentru gălățeni a mai înscris Nuno Pedro, în minutul 17.

Odată cu această victorie, Oțelul a urcat pe locul 6, având 30 de puncte după 20 de meciuri jucate.

