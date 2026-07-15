Vin întăririle la Rapid  Victor Angelescu a anunțat noi transferuri: „Suntem în negocieri cu mai mulți jucători” +29 foto
Victor Angelescu
Superliga

Vin întăririle la Rapid Victor Angelescu a anunțat noi transferuri: „Suntem în negocieri cu mai mulți jucători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 20:14
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a anunțat că noi jucători ar putea fi transferați la echipa lui Daniel Pancu (48 de ani).
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Echipa antrenată de Daniel Pancu debutează în noul sezon al Superligii pe 20 iulie, de la 21:30, pe Giulești, cu Sepsi.

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Victor Angelescu: „Suntem în negocieri cu mai mulți jucători”

Întrebat dacă Rapid se află în negocieri cu noi jucători, Victor Angelescu a dezvăluit că un mijlocaș, un atacant și un fundaș ar urma să ajungă în Giulești.

„Da, suntem în negocieri cu mai mulți jucători. Cu doi suntem destul de aproape (n.r. - să semnăm). Sperăm să definitivăm săptămâna viitoare. Deocamdată suntem în negocieri cu un mijlocaș central, un atacant și un fundaș central.

Cei de care am spus sunt toți străini. Nu o să întrerupem niciun contract, dar dacă mai vine un atacant, există posibilitatea să împrumutăm unul din ei.

În momentul de față, cred că negociem doar la unul sau doi jucători rezilierea contractului”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

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Întrebat despre situația lui Olimpiu Moruțan, jucător transferat în iarnă de Rapid, președintele clubului a declarat:

„Din ce am văzut în meciurile amicale, Moruțan va juca în banda dreaptă. Acum depinde, că la mijloc avem mai mulți jucători. Și Bubanja, pe care l-am adus recent, Vulturar, care revine și a început să joace. Este și Grameni”.

Victor Angelescu, despre Dobre: „Există concurență pe post”

În contextul în care Daniel Pancu a declarat recent că Alex Dobre nu are postul de titular asigurat la Rapid, Victor Angelescu a fost întrebat dacă fostul căpitan al giuleștenilor va pleca vara aceasta:

„Dobre poate să joace și în dreapta și în stânga, dar în acest moment nu există negocieri avansate pentru plecarea vreunui jucător.

E bine că există concurență pe post, iar Daniel Pancu va alege cine va juca titular”, a mai spus Angelescu.

În atac vor fi schimbări de la meci la meci, e posibil. Doamne ajută să fie atât de buni cei care intră în prima etapă încât să rămână în poziția aia, dar nu cred, nu cred lucrul acesta. În poziția în care este el (n.r. Dobre) sigur vor fi schimbări, dar sunt jucătorii pe care contez cel mai mult. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Transferurile realizate de Rapid în această vară:

  • Mohammed Kamara, de la CFR Cluj
  • Daniel Graovac, de la FCSB
  • Jason Kodor, de la Lecce U20
  • Vladan Bubanja, de la Orenburg
  • Ștefan Senciuc, de la CFR Cluj

În prima etapă a noului sezon, Rapid va juca cu nou-promovata Sepsi. Meciul va avea loc luni, 20 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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