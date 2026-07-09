Dobre nu are locul asigurat  Daniel Pancu anunță schimbări în atacul Rapidului: „Vor înțelege, dar nu de la început” +59 foto
Foto: captură YouTube/FC Rapid
Superliga

Dobre nu are locul asigurat Daniel Pancu anunță schimbări în atacul Rapidului: „Vor înțelege, dar nu de la început”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 15:40
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a tras primele concluzii după cel de-al treilea amical al giuleștenilor din Austria, 1-1 cu FC Kosice.
  • Tehnicianul a vorbit și despre situația lui Alex Dobre (27 de ani), cel care a rămas fără banderola de căpitan în detrimentul lui Lars Kramer (26 de ani).
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Miercuri, Rapid a remizat cu FC Kosice, în al treilea amical din cantonamentul din această vară. Cătălin Vulturar a înscris un gol senzațional, de la peste 60 de metri!

Anterior, giuleștenii au învins-o pe Dinamo Kiev, 3-1, și au remizat cu Rapid Viena, 0-0.

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VIDEO. Daniel Pancu: „Trebuie să ne menținem atitudinea asta”

După penultimul amical din perioada de pregătire, Daniel Pancu s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi.

„Sunt toți jucători buni, dacă au ajuns la Rapid, sunt toți jucători buni sau foarte buni. Depinde acum de perioada de acomodare, mă refer la cei mai experimentați.

Sunt mulțumit absolut de toți jucătorii, de modul în care s-au comportat până în acest moment. Trebuie să ne menținem atitudinea asta, spiritul, atmosfera din antrenamente, chiar dacă nu-ți garantează nimic, într-adevăr.

De un lucru sunt sigur: putem să trecem mult mai ușor peste înfrângeri, care sunt inevitabile și inerente în fotbal. Deci starea asta de spirit și atmosfera asta ne va ajuta foarte mult în momentele grele”, a spus Daniel Pancu într-un interviu acordat clubului.

E un nou an, un nou start, din nou multe așteptări din partea suporterilor. Sunt ca întotdeauna interesați de transferuri, vor jucători. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Tehnicianul consideră că Daniel Graovac, fundaș transferat recent de Rapid, după ce s-a despărțit de FCSB, va fi un jucător important din angrenajul giuleștenilor.

„Eu zic că am transferat jucători buni și vor mai veni cu siguranță, iar Graovac este cu siguranță unul dintre ei.

Are foarte mare experiență, un jucător de grup și când mi-a fost propus de către cei din conducere, am votat cu două mâini. Cu siguranță e un jucător care ne va ajuta”.

Daniel Pancu: „Mă bucur și pentru Dobre”

Daniel Pancu a vorbit și despre situația lui Alex Dobre, cel care a pierdut banderola de căpitan al Rapidului.

„Mă bucur și pentru Dobre, că nu s-a supărat. În atac vor fi schimbări de la meci la meci, e posibil. Doamne ajută să fie atât de buni cei care intră în prima etapă încât să rămână în poziția aia, dar nu cred, nu cred lucrul acesta.

În poziția în care este el (n.r. Dobre) sigur vor fi schimbări, dar sunt jucătorii pe care contez cel mai mult.

Dacă înțeleg acest lucru, că pot deveni atât de importanți, fie că joacă 7 minute sau 90, va fi un mare plus pentru Rapid. Și eu am un feeling că vor înțelege, nu de la început, dar vor înțelege”, a mai spus Daniel Pancu.

Dacă am vreun regret referitor la acest cantonament, la această perioadă, e legat de minutele acordate jucătorilor, pentru că nu pot să-i văd. Degeaba îi văd la antrenamente, dacă nu-i văd în timpul meciurilor. Daniel Pancu, antrenor Rapid
  • Dobre a purtat banderola de căpitan în peste 20 de partide sezonul trecut, însă a pierdut-o după Rapid - FC Argeș 0-0.
  • Atunci, atacantul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59. La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.
  • Pancu l-a ales căpitan pe olandezul Lars Kramer (26 de ani).

FOTO. Golul lui Cătălin Vulturar din amicalul cu FC Kosice

Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923
Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923

Galerie foto (59 imagini)

Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923 Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923 Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923 Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923 Cătălin Vulturar, gol fabulos împotriva celor de la Kosice. Foto: Captură YouTube, @FCRapid1923
+59 Foto
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Rapid va juca joi, de la ora 18:30, cu Slovan Liberec, în ultimul amical din cantonamentul din Austria. Meciul va fi transmis live pe canalul oficial de YouTube al clubului.

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