„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”

Victor Angelescu (40 de ani), președintele Rapidului, s-a declarat nemulțumit de modul în care echipa a gestionat momentele de după golul de 3-1 în partida cu U Cluj, câștigată cu scorul de 4-3.

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Rapid a intrat la pauză în avantaj pe Cluj Arena, scor 2-1, iar la doar cinci minute de la reluare s-a desprins la două goluri.

Totuși, ardelenii au redus din diferență după numai patru minute, în urma unei gafe comise de portarul Bogdan Ungureanu.

Victor Angelescu: „ M-am enervat rău de tot la 3-2 ”

Președintele giuleștenilor a criticat greșeala elevilor lui Daniel Pancu din defensivă, care le-a permis gazdelor să reintre în joc.

„M-am enervat rău de tot la 3-2. E gafa lui Ungureanu, dar cred că toată echipa trebuia să-și dea seama că, la unu-două minute după ce ai dat gol pentru 3-1, nu trebuie să începi niciodată așa.

Dacă ai experiență, fundașii și portarul, în momentul ăla, nu aveam voie să începem cu mingea jos și să facem noi tiki-taka.

Primele 10-15 minute după ce dai gol și după ce te-ai desprins sunt foarte importante.

Și Aioani joacă foarte mult cu piciorul. Nu cred că era momentul pentru așa ceva. E părerea mea. Nu văd ce câștigi la fazele astea. Mie nu-mi plac.

E foarte rar când o echipă leagă 18-20 de pase și dai gol. Sunt faze pe care atât fundașii, cât și portarul ar trebui să le gestioneze mai bine”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FOTO. Gafa lui Bogdan Ungureanu în U Cluj - Rapid 3-4

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