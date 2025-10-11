VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București

Salonul Auto București a fost, anul acesta, mai mult decât o expoziție. A fost o demonstrație de forță a industriei auto în plină transformare spre energia nouă. Dar producătorul care a atras privirile publicului a fost BYD, aflat la prima sa participare oficială, dar prezent cu întreaga gamă de modele din portofoliu.

Încă de afară se auzea muzica de la spectacolul standului BYD, în jurul căruia se adunaseră zeci de oameni. Ceremonia a marcat atât prima participare la SAB (brandul a venit în România din luna mai), cât și lansarea noilor modele plug-in hybrid BYD Seal 5 și Seal 6 cu un spectacol nemaivăzut de filarmonică, chitariști și roboți muzicali care te invitau la dans.

