„D-asta te urăște toată lumea” FOTO: Imaginile TV au surprins momentul în care Vinicius e înfruntat de un adversar +10 foto
foto: IMAGO
„D-asta te urăște toată lumea” FOTO: Imaginile TV au surprins momentul în care Vinicius e înfruntat de un adversar

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 13:02
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 13:02
  • Getafe - Real Madrid 0-1. „Galacticii” s-au impus la limită în deplasarea din etapa #9 a La Liga.
  • Partida a stârnit controverse și un nou episod cu Vinicius Junior (25 de ani) personaj principal, care s-a aflat într-o serie de contre cu Juan Iglesias, fundașul gazdelor.

Cu succesul din deplasarea de la Getafe, Real Madrid a ajuns la 24 de puncte după 9 etape și își păstrează poziția de lider, la două puncte deasupra Barcelonei.

Getafe - Real Madrid 0-1. Conflict între Vinicius și Juan Iglesias

Introdus în minutul 55 pe teren, în locul Mastantuono, Vinicius a intrat într-o serie de contre cu Juan Iglesias, fundașul celor de la Getafe.

La un moment dat, iritat de comportamentul brazilianului, care s-a izbit de el cerând fault, Iglesias a reacționat:

„D-asta te urăște toată lumea. Învață de la colegii tăi să fii respectuos”, a transmis jucătorul lui Getafe, potrivit as.com.

Militao și Mbappe s-au dus apoi către Juan Iglesias pentru a-l împiedica să ajungă la Vinicius.

Conflict Vinicius - Iglesias
Conflict Vinicius - Iglesias

Juan Iglesias: „Nu putem permite să nu fim respectați”

Iglesias a comentat apoi pe larg conflictul cu Vinicius.

„Mereu există clinciuri, tensiune. Sunt lucruri care rămân pe teren. Un singur lucru nu-l putem permite: să nu fim respectați, cum a făcut Vinicius. E un mare jucător, o demonstrează în fiecare meci, dar genul ăsta de atitudini nu cred că îi fac bine, îl vulnerabilizează. Sper ca, la un moment dat, să-și facă autocritica și să înceapă să respecte. 

Păstrez pentru mine ce mi-a spus. El știe. Eu am mers către colegii lui să le spun să-l învețe să respecte, să învețe de la ei. Dacă-și va face autocritica, Vinicius va deveni un jucător și mai bun decât este.

Cred că și colegii lui de la Real știu cum e Vinicius, că de multe ori depășește limita, dar e coechipierul lor și e normal să-l apere, la fel aș face și eu cu ai mei colegi”, a declarat Juan Iglesias.

Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe: „Nyom a fost eliminat pe nedrept”

Ulterior, Vinicius a fost cel implicat în faultul care a adus o eliminare în tabăra lui Getafe, cu două minute înainte ca Mbappe să marcheze golul victoriei, iar cartonașul roșu a fost contestat de tehnicianul gazdelor.

„L-am auzit pe arbitrul de rezervă care i-a spus centralului că e roșu, era aproape de mine. Suntem de acord că e excesiv, e un fault dur, dar cu un cartonaș galben s-ar fi rezolvat fără probleme. Vinicius exagerează, își pune mâna pe față și Nyom e eliminat pe nedrept.

Vinicius ține mâna pe față simulând o agresiune. Pentru mine nu este cartonaș roșu. Cel mult, cartonaș galben. Nu mi-au spus de ce nu s-a apelat la VAR. Au considerat că era cartonaș roșu și nu trebuiau să o revadă.

Totul a pornit de la cartonașul galben acordat lui Kiko pentru un fault asupra lui Vinicius care nici măcar nu a fost, și trebuia să fac o schimbare. Este ceva obișnuit în acest tip de meciuri.

Vinicius venise către mine și-mi spunea: «Bine făcută schimbarea», apoi a venit Bellingham să-mi spună să nu vorbesc cu colegul său, i-am spus să joace și să tacă.

El nu trebuie să vină să-mi spună că schimbarea a fost foarte bună, nu trebuie să vină să mă provoace”, a declarat Jose Bordalas.

Eliminarea lui Nyom la faultul asupra lui Vinicius
Eliminarea lui Nyom la faultul asupra lui Vinicius

În fiecare meci îi cerem lui Vinicius să se abțină, mai ales în ceea ce privește gesturile. Nu face bine echipei, nici lui, nici imaginii sale. Jorge Valdano, fost jucător şi antrenor la Real Madrid

Real Madrid getafe conflict eliminare vinicius junior juan iglesias
17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
17:01
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
17:08
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Citește mai mult
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Citește mai mult
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”
Citește mai mult
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”

