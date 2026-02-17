Liga Campionilor S-au jucat primele patru meciuri din play-off » Real s-a impus cu Benfica. Galatasaray a făcut spectacol cu Juve

- Galatasaray a învins-o pe Juventus, scor 5-2, în primul meci din manșa tur a play-off-ului pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.
- Real Madrid a trecut de Benfica, scor 1-0. PSG a făcut „remontada” cu Monaco și a învins cu 3-2.
- Borussia Dortmund s-a impus cu Atalanta, scor 2-0.
Mâine se vor juca: Qarabag - Newcastle United, FK Bodo/Glimt – Inter, Club Brugge - Atletico Madrid și Olympiacos - Bayer Leverkusen.
Galatasaray - Juventus 5-2
- Au marcat: G. Sara (min. 15), N. Lang (min. 49, min. 75), D. Sanchez (min. 60), S. Boey (min. 86) / Koopmeiners (min. 16, min. 32)
- Arbitru: Danny Makkelie
- Stadion: Rams Park
Benfica - Real Madrid 0-1
- A marcat: Vinicius Jr. (min. 50)
Meciul a fost întrerupt în repriza secundă după ce Vinicius a acuzat o replică rasistă a lui Prestianni. El a mers direct la Francois Letexier pentru a reclama agresiunea verbală.
Galerie foto (10 imagini)
Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a analiza situația.
S-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian.
Reluările nu pot lămuri situația nici măcar din perspectiva unei posibile citiri pe buze a replicilor argentinianului, deoarece acesta și-a acoperit gura cu tricoul cât a vorbit cu Vinicius.
Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.
Galerie foto (10 imagini)
- Arbitru: Francois Letexier
- Stadion: Estadio da Luz
Borussia Dortmund - Atalanta 2-0
- Au marcat: Guirassy (min. 3), M. Beier (min. 42)
- Arbitru: Serdar Gozubuyuk
- Stadion: Signal Iduna Park
Startul meciului dintre Atalanta și Borussia Dortmund a fost amânat cu 15 minute, deoarece gazdele au întârziat la stadion din cauza traficului, conform onefootball.com.
Monaco - PSG 2-3
- Au marcat: Balogun (min. 1, min. 18) / D. Doue (min. 29, min. 67), Hakimi (min. 41)
- Arbitru: Jesus Gil Manzano
- Stadion: Stade Louis II