Liga Campionilor S-au jucat primele patru meciuri din play-off » Real s-a impus cu Benfica. Galatasaray a făcut spectacol cu Juve

Galatasaray a învins-o pe Juventus, scor 5-2, în primul meci din manșa tur a play-off-ului pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.

Real Madrid a trecut de Benfica, scor 1-0. PSG a făcut „remontada” cu Monaco și a învins cu 3-2.

Borussia Dortmund s-a impus cu Atalanta, scor 2-0.

Mâine se vor juca: Qarabag - Newcastle United, FK Bodo/Glimt – Inter, Club Brugge - Atletico Madrid și Olympiacos - Bayer Leverkusen.

Galatasaray - Juventus 5-2

Au marcat: G. Sara (min. 15), N. Lang (min. 49, min. 75), D. Sanchez (min. 60), S. Boey (min. 86) / Koopmeiners (min. 16, min. 32)

: Danny Makkelie Stadion: Rams Park

Benfica - Real Madrid 0-1

A marcat: Vinicius Jr. (min. 50)

Meciul a fost întrerupt în repriza secundă după ce Vinicius a acuzat o replică rasistă a lui Prestianni. El a mers direct la Francois Letexier pentru a reclama agresiunea verbală.

Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a analiza situația.

S-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian.

Reluările nu pot lămuri situația nici măcar din perspectiva unei posibile citiri pe buze a replicilor argentinianului, deoarece acesta și-a acoperit gura cu tricoul cât a vorbit cu Vinicius.

Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

: Francois Letexier Stadion: Estadio da Luz

Borussia Dortmund - Atalanta 2-0

Au marcat: Guirassy (min. 3), M. Beier (min. 42)

: Serdar Gozubuyuk Stadion: Signal Iduna Park

Startul meciului dintre Atalanta și Borussia Dortmund a fost amânat cu 15 minute, deoarece gazdele au întârziat la stadion din cauza traficului, conform onefootball.com.

Monaco - PSG 2-3

Au marcat: Balogun (min. 1, min. 18) / D. Doue (min. 29, min. 67), Hakimi (min. 41)

: Jesus Gil Manzano Stadion: Stade Louis II

