Pique îl ia peste picior pe Arbeloa Fostul fundaș al Barcelonei, gluma zilei după eliminarea madrilenilor din Cupa Spaniei

Albacete - Real Madrid 3-2. Gerard Pique (38 de ani), fostul fundaș al Barcelonei, i-a ironizat pe „galactici” după eliminarea rușinoasă din Cupă.

Alvaro Arbeloa (42 de ani), antrenorul Realului, a vorbit despre rezultatul partidei de miercuri seară.

Albacete a produs surpriza și a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Spaniei. Ocupanta locului 17 din liga secundă a punctat prin Villar ('42) și Jefte Betancor ('82, '90+4), fost jucător la FC Voluntari, Farul sau CFR.

Pentru madrileni au înscris Franco Mastantuono ('45+3) și Gonzalo Garcia ('90+1).

Albacete - Real Madrid 3-2 . Gerard Pique îi ironizează pe „galactici”

Gerard Pique, fostul fundaș al Barcelonei, a profitat de eliminarea rușinoasă a Realului din Cupă și nu a ratat ocazia să-și exprime părerea despre debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca madrilenilor.

Pique și Arbeloa au fost adversari în La Liga, pe vremea când evoluau la Barcelona, respectiv Real Madrid. Rivalitatea dintre cei doi foști fundași este cunoscută atât de pe teren, cât și din afara acestuia.

După eliminarea Real Madrid, președintele Kings League, o competiție de fotbal în format 7 contra 7 creată chiar de el, a postat un mesaj sarcastic pe Twitch, care a devenit viral foarte rapid:

„Bun debut pentru noul Madrid”, sunt cuvintele ironice la adresa marii rivale a Barcelonei, conform mundodeportivo.com.

Alvaro Arbeloa a început cu stângul pe banca celor de la Real Madrid. Tehnicianul spaniol a fost prezentat în urmă cu câteva zile, după ce Xabi Alonso i-a părăsit pe „galactici”.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Levante de sâmbătă, de la ora 15:00, din cadrul etapei 20 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rivalitatea dintre Gerard Pique și Alvaro Arbeloa

În 2015, pe vremea când încă evolua pentru Barcelona, Gerard Pique a dat o declarație despre Alvaro Arbeloa care a devenit celebră.

Fostul fundaș al catalanilor a spus la acea vreme, conform marca.com: „Arbeloa se autoproclamă prietenul meu, dar este doar o cunoștință”.

Anterior, Alvaro Arbeloa spusese că „îl voi vedea într-o zi pe Pique la clubul de comedie vorbind despre Madrid”.

După schimbul de replici inițial, Pique a revenit cu o nouă afirmație: „Nu am nimic de adăugat, doar că Arbeloa era o cunoștință și fiecare a interpretat cum a vrut. Am fost foarte clar și nu am nimic de adăugat”.

Nu aș merge să iau masa cu Pique. Alvaro Arbeloa, în 2017

Gerard Pique și Alvaro Arbeloa au fost rivali în La Liga timp de 7 sezoane.

Pique a evoluat pentru Barcelona în perioada 2008-2023, în timp ce Arbeloa a fost jucătorul „galacticilor” între anii 2009 și 2016.

Alvaro Arbeloa: „Eșecul face parte din drumul spre succes”

Noul antrenor al lui Real Madrid a vorbit despre rezultatul partidei de miercuri din Cupă, împotriva celor de la Albacete.

„Nu mi-e frică de eșec. Îi înțeleg pe cei care vor să descrie această înfrângere ca atare. Eșecul face parte din drumul spre succes. Pentru mine, acestea nu sunt direcții opuse. Acest lucru mă va face mai bun.

Avem mult de îmbunătățit, dar nu mi-e frică de eșec. Am eșuat de multe ori în viață. Am suferit eliminări din cupă mai grave decât aceasta și sunt nerăbdător să mă întorc mâine (n.r. - joi) la Valdebebas pentru a lucra cu jucătorii mei.

La acest club, chiar și un egal este rău, este o tragedie, așa că imaginați-vă o înfrângere ca aceasta. Mai ales când pierzi în fața unui adversar mai slab.

Dacă cineva este responsabil, acela sunt eu, pentru că eu sunt cel care a luat deciziile privind formația de start, modul în care am vrut să jucăm și schimbările. Nu pot decât să le mulțumesc jucătorilor pentru primirea pe care mi-au făcut-o și pentru că i-am readus într-o formă fizică și mentală bună.

Am fost convins că selecția lotului a fost cea corectă, „11-le” de start și rezervele au format o echipă excelentă. Am un lot foarte talentat și nu este ușor pentru ei să facă tot ce le-am cerut în prima zi cu un nou antrenor, și mă simt pe deplin responsabil.

Important este să începem să lucrăm și să-i readucem pe drumul cel bun. Avem mulți jucători care trebuie să revină la forma fizică maximă și trebuie să muncim din greu și să ne pregătim pentru meciul de sâmbătă (n.r. - cu Levante)”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform managingmadrid.com.

