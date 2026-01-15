Sesizare șoc la CNA! Comentatorul Emil Grădinescu a fost reclamat fiindcă a promovat un film de pe Netflix. Numele serialului și reacția membrilor CNA
Emil Grădinescu (FOTO: captură Prima Sport)
Sesizare șoc la CNA! Comentatorul Emil Grădinescu a fost reclamat fiindcă a promovat un film de pe Netflix. Numele serialului și reacția membrilor CNA

Dan Udrea
Publicat: 15.01.2026, ora 11:15
Actualizat: 15.01.2026, ora 11:36
  • În ședința Consiliului Național al Audiovizualului de miercuri s-a luat în discuție și o reclamație atipică, formulată la adresa lui Emil Grădinescu
  • Comentatorul Prima Sport a fost acuzat că a făcut reclamă unui film. „Am râs și am trecut mai departe”, a comentat pentru GOLAZO.ro unul dintre oamenii din CNA

Comentatorul sportiv Emil Grădinescu a fost miercuri personaj principal într-o speță total atipică în ședința Consiliului Național al Audiovizualului.

Omul de televiziune a fost nevoit din nou să dea explicații pentru că la un anumit meci a numit-o Steaua pe FCSB, însă după ce a fost intervievat pe acest subiect, el a fost anunțat de CNA că mai există o plângere la adresa lui. Una total neobișnuită.

Grădinescu: „Vizionați Plaha, o să înțelegeți mai bine viața și situația din Moldova”

Cineva a trimis o reclamație în care îl acuza pe Grădinescu de faptul că a făcut reclamă filmului Plaha, în timpul comentariului pe care l-a avut la amicalul România - Republica Moldova 2-1, disputat pe 9 octombrie la București, pe Arena Națională.

Grădinescu a vorbit pe parcursul acelui joc despre serialul Plaha, despre care a spus, mai ales în contextul în care meciul era cu Republica Moldova, că trebuie vizionat de cei care vor să înțeleagă mai multe despre ultimii 30-35 de ani ai țării care are capitala la Chișinău.

Mircea Toma: „Am râs, n-aveam ce să judecăm!”

Grădinescu nici măcar n-a fost lăsat de cei care au condus ședința CNA să ofere explicații pe subiect, fiindcă reclamația n-a fost luată în seamă.

„Doar am râs și am trecut mai departe. Cel care trimisese sesizarea invoca faptul că Emil Grădinescu făcuse reclamă unui produs. De fapt, în spate erau probabil alte frustrări. Nu era nimic de dezbătut pe subiect, așa că ne-am amuzat și am trecut peste”, a comentat Mircea Toma pentru GOLAZO.ro.

Emil Grădinescu chiar li s-a adresat membrilor CNA, plecând de la această speță, întrebându-i dacă nu cumva pe viitor ar trebui schimbată legea pentru ca activitatea CNA să nu mai fie aglomerată și chiar blocată de anumite sesizări care nu au nici un fundament.

Același Mircea Toma, întrebat de GOLAZO.ro de ce nu există un filtru asupra sesizărilor și toate trebuie să ajungă în plenul CNA, a spus:

„Ar apărea riscul ca acea persoană desemnată să filtreze reclamațiile să decidă în mod subiectiv și atunci prejudiciul creat ar fi prea mare. Toate ajung în fața comisiei, dar pe cele care sunt stupide, fiindcă sunt și din acestea, nici nu le luăm în discuție, iar altele, precum cea referitoare la serialul Plaha, ne fac să mai și râdem”.

Iulian Postelnicu joacă rolul Vlad Plaha în serial (FOTO: Facebook @ Netflix) Iulian Postelnicu joacă rolul Vlad Plaha în serial (FOTO: Facebook @ Netflix)
Iulian Postelnicu joacă rolul Vlad Plaha în serial (FOTO: Facebook @ Netflix)

Despre ce e serialul Plaha

Serialul Plaha a fost lansat la începutul toamnei la Chișinău și e un film inspirat din fapte reale petrecute după destrămarea Uniunii Sovietice.

Filmul, care e disponibil pe platforma Netflix, a fost regizat de Igor Cobileanski, care a spus într-un interviu pentru Europa Liberă România că a vrut să creioneze cât mai fidel ascensiunea și influența asupra vieții din Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, un personaj extrem de controversat.

Acesta e în film „Vlad Plaha”, care în anii 2000 ajunsese atât de puternic, încât decidea cine va fi președintele țării, numea miniștri și stabilea ce politică externă să aibă Republica Moldova în relația cu Occidentul.

„A fost mult mai rău. S-au întâmplat lucruri îngrozitoare și nu avem noi spațiu pe ecran să vorbim despre ele”, a spus Cobileanski în interviul respectiv.

Vladimir Plahotniuc, care a fost acuzat penal și în România, se ascunsese în Grecia, unde a fost capturat. El a fost extrădat autorităților din Republica Moldova chiar la scurt timp după lansarea serialului „Plaha”.

Trailerul serialului „Plaha”:

Plaha a ajuns al doilea cel mai vizionat serial pe Netflix

Difuzarea serialului a creat multe controverse la Chișinău, accentuate și de faptul că după un timp episoadele n-au mai fost disponibile pe youtube.

Ulterior s-a ajuns la un acord cu Netflix, care a introdus serialul în platformă, acesta fiind disponibil pentru cei care doresc să-l vizioneze. Netflix anunță că în prezent „Plaha” e pe locul 2 în topul serialelor cele mai vizionate în România.

