Metalist Harkov (locul 7 din Ucraina) este pregătită să-l ademenească cu un salariu uriaș pe Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo.

Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan, de la Metalist Harkov, în valoare de 4 milioane.

Metalist Kharkov, salariu de nerefuzat pentru Cătălin Cîrjan

Pentru a fi siguri că vor obține semnătura căpitanului „câinilor”, ucrainenii ar fi gata să-i ofere un salariu lunar de 60.000 de euro, unul de patru ori mai mare decât la Dinamo, unde este remunerat cu 15.000 de euro pe lună, scrie fanatik.ro.

La nivel declarativ, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, continuă să afirme că roș-albii nu-l vor ceda pe Cîrjan sub 5 milioane de euro, însă lasă de înțeles că salariul jucătorului este un factor important în decizia sa.

„E o ofertă oficială, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi (n.r. - miercuri) a venit oferta, pe la ora 2-3. Am mai avut alte discuții, dar e prima dată când vine din Ucraina ceva oficial.

Suma e de 4 milioane de euro. Noi am declarat că el e foarte important. Dacă ar fi să plece, ținta e de 5 milioane. E important ce-și dorește și el. E greu de spus ce-și dorește, nici board-ul meu nu știe ce-și dorește, abia le-am spus și urmează să se decidă.

În primul și-n primul rând, decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relație specială cu Cătă, e important ca și el să fie OK cu asta.

Cred că știa deja de la impresar, dar am vorbit și noi cu el. Nu e decis, nu e hotărât apropo de asta. E foarte în scurt ca să discutăm. E greu să spunem da sau nu.

Cred că reținerea e legată mai mult de atașamentul lui de Dinamo și că-și dorește să realizeze ceva cu Dinamo înainte să plece. Declarația lui nu e de complezență, a crezut și crede foarte tare în ea.

Financiar, ar fi o diferență foarte mare pentru jucător.

E o problemă de gestionat, dar cred că o s-o gestionăm corect. Clubul ar fi mulțumit cu 5 milioane, nu cu 4, depinde foarte mult de echipă. Contează modul de plată a sumelor, dar noi asta ne-am setat pentru el, ni s-a părut corect. Dacă el e mulțumit e altă discuție.

Impresarul lui are un procent la vânzare.

Din câte am înțeles, cei de la Metalist sunt de încredere, plățile sunt condiționate nu din Ucraina, ci din alte părți. Există un investitor acolo care vrea să facă din Metalist un club de talie europeană. Nu am răspuns, așteptăm de la board.

Sunt niște termene de plată cam lungi, așa, un an și jumătate, dar…

Harkov joacă undeva pe lângă Kiev. Echipa e în Spania. Face toată pregătirea acolo.

Jucătorul e cu picioarele pe pământ 100%. Avem o relație specială. Nu e un jucător pe care l-am luat, l-am dat. Chiar e ceva special.

Noi trebuie să luăm cea mai bună decizie pentru club. Dacă sunt mai multe argumente pentru decizia asta, ar trebui să înțeleagă și suporterii. Construim ceva de aproape 2 ani și cumva se vede. Suntem într-un proces”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan a fost titular în toate cele 24 de partide disputate de „câini” în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024. Fostul junior al lui Arsenal mai are contract cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în 2027.

2.500.000 de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, potrivit transfermarkt.ro

VIDEO. Golul înscris de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

