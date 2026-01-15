Salariu uriaș pentru Cîrjan Suma fabuloasă cu care Metalist Harkov încearcă să-l ademenească pe căpitanul lui Dinamo +25 foto
Cătalin Cîrjan/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Salariu uriaș pentru Cîrjan Suma fabuloasă cu care Metalist Harkov încearcă să-l ademenească pe căpitanul lui Dinamo

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 10:52
  • Metalist Harkov (locul 7 din Ucraina) este pregătită să-l ademenească cu un salariu uriaș pe Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo.

Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan, de la Metalist Harkov, în valoare de 4 milioane.

Victorie mare pentru PAOK  Formația lui Răzvan Lucescu s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei: „Jucătorii au o chimie extraordinară”
Citește și
Victorie mare pentru PAOK Formația lui Răzvan Lucescu s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei: „Jucătorii au o chimie extraordinară”
Citește mai mult
Victorie mare pentru PAOK  Formația lui Răzvan Lucescu s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei: „Jucătorii au o chimie extraordinară”

Metalist Kharkov, salariu de nerefuzat pentru Cătălin Cîrjan

Pentru a fi siguri că vor obține semnătura căpitanului „câinilor”, ucrainenii ar fi gata să-i ofere un salariu lunar de 60.000 de euro, unul de patru ori mai mare decât la Dinamo, unde este remunerat cu 15.000 de euro pe lună, scrie fanatik.ro.

La nivel declarativ, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, continuă să afirme că roș-albii nu-l vor ceda pe Cîrjan sub 5 milioane de euro, însă lasă de înțeles că salariul jucătorului este un factor important în decizia sa.

„E o ofertă oficială, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi (n.r. - miercuri) a venit oferta, pe la ora 2-3. Am mai avut alte discuții, dar e prima dată când vine din Ucraina ceva oficial.

Suma e de 4 milioane de euro. Noi am declarat că el e foarte important. Dacă ar fi să plece, ținta e de 5 milioane. E important ce-și dorește și el. E greu de spus ce-și dorește, nici board-ul meu nu știe ce-și dorește, abia le-am spus și urmează să se decidă.

În primul și-n primul rând, decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relație specială cu Cătă, e important ca și el să fie OK cu asta.

Cred că știa deja de la impresar, dar am vorbit și noi cu el. Nu e decis, nu e hotărât apropo de asta. E foarte în scurt ca să discutăm. E greu să spunem da sau nu.

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

Cred că reținerea e legată mai mult de atașamentul lui de Dinamo și că-și dorește să realizeze ceva cu Dinamo înainte să plece. Declarația lui nu e de complezență, a crezut și crede foarte tare în ea.

Financiar, ar fi o diferență foarte mare pentru jucător.

E o problemă de gestionat, dar cred că o s-o gestionăm corect. Clubul ar fi mulțumit cu 5 milioane, nu cu 4, depinde foarte mult de echipă. Contează modul de plată a sumelor, dar noi asta ne-am setat pentru el, ni s-a părut corect. Dacă el e mulțumit e altă discuție.

Impresarul lui are un procent la vânzare.

Din câte am înțeles, cei de la Metalist sunt de încredere, plățile sunt condiționate nu din Ucraina, ci din alte părți. Există un investitor acolo care vrea să facă din Metalist un club de talie europeană. Nu am răspuns, așteptăm de la board.

Sunt niște termene de plată cam lungi, așa, un an și jumătate, dar…

Harkov joacă undeva pe lângă Kiev. Echipa e în Spania. Face toată pregătirea acolo.

Jucătorul e cu picioarele pe pământ 100%. Avem o relație specială. Nu e un jucător pe care l-am luat, l-am dat. Chiar e ceva special.

Noi trebuie să luăm cea mai bună decizie pentru club. Dacă sunt mai multe argumente pentru decizia asta, ar trebui să înțeleagă și suporterii. Construim ceva de aproape 2 ani și cumva se vede. Suntem într-un proces”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

  • Cătălin Cîrjan a fost titular în toate cele 24 de partide disputate de „câini” în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024. Fostul junior al lui Arsenal mai are contract cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în 2027.

2.500.000 de euro
este cota lui Cătălin Cîrjan, potrivit transfermarkt.ro

VIDEO. Golul înscris de Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Citește și

„Am pierdut un jucător foarte bun”  Elias Charalambous, despre transferuri și obiective: „Trebuie să fiu sincer cu voi”
Superliga
19:57
„Am pierdut un jucător foarte bun” Elias Charalambous, despre transferuri și obiective: „Trebuie să fiu sincer cu voi”
Citește mai mult
„Am pierdut un jucător foarte bun”  Elias Charalambous, despre transferuri și obiective: „Trebuie să fiu sincer cu voi”
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR:  „O mică minune”
Superliga
18:20
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”
Citește mai mult
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR:  „O mică minune”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
dinamo bucuresti Metalist Harkov ucraina salariu catalin cirjan
Știrile zilei din sport
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Superliga
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Citește mai mult
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
17:28
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
17:25
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 31 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share