Golul anului pentru România Fanii naționalei au ales cea mai frumoasă reușită din 2025: „A aruncat în aer stadionul!”. Cum arată topul complet

Federația Română de Fotbal a anunțat care reușită a „tricolorilor” din 2025 a fost votată golul anului de către microbiști

Victoria României cu Austria, 1-0, cu gol în prelungiri, i-a impresionat cel mai mult pe suporteri, care au votat golul lui Virgil Ghiță drept cel mai frumos.

VIDEO Virgil Ghiță, golul anului la naționala României

„Timp de o săptămână, în decembrie, suporterii au votat în aplicația Tricolorii topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naționale în anul care se încheie.

Iar opțiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reușită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază!

Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat au retrăit golul marcat de Virgil Ghiță în finalul nebun al partidei cu Austria de pe Arena Națională, din octombrie, și l-au ales drept Golul Anului 2025.

Reușita lui Ghiță, care a aruncat în aer stadionul, îi readusese pe tricolori în cursa pentru un loc direct la Mondial înaintea ultimelor meciuri din preliminarii.

România n-a obținut încă locul la turneul final, însă mai are o șansă în urma meciurilor de baraj din martie 2026, atunci când trebuie să învingă Turcia în deplasare și apoi pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot pe teren străin.

Pe locul secund în opțiunile fanilor s-a aflat golul spectaculos de la distanță prin care Louis Munteanu a deschis scorul pentru naționala U21, la EURO 2025, în partida cu Spania, pierdută în cele din urmă, scor 1-2.

Iar podiumul a fost închis de reușita lui Mihnea Rădulescu pentru România U20, într-o partidă cu Turcia, un șut plasat excelent din afara careului.

Clasamentul final „Golul Anului 2025”:

#1. Virgil Ghiță (36,7%) România – Austria 1-0

#2. Louis Munteanu (26,9%) România U21 – Spania U21 1-2

#3. Mihnea Rădulescu (11,8%) România U20 – Turcia U20 3-1

#4. Dennis Man (11,5%) România – Cipru 2-0

#5. Alin Ficău (7,5%) România U15 – Moldova U15 4-1

#6. Remus Guțea (2,8%) România U19 – Danemarca U19 3-0

#7. Florentina Olar (2,4%) România – Bosnia 2-0

#8. Troy Tomșa (0,4%) România U19 – Andorra U19 4-1”, a notat frf.ro.

