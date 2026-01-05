A dat fluierul pe chitară VIDEO: Interzis de FIFA și UEFA, un arbitru celebru a urcat pe scenă și a uimit pe toată lumea

Sergey Karasev (46 de ani) a urcat pe scenă la un festival de rock din Rusia.

Arbitrul nu a mai arbitrat într-o competiție europeană din prima zi a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Karasev este arbitru FIFA din 2010 și s-a aflat la centru la partide din cadrul Cupei Mondiale din 2018, dar și la EURO 2016 și 2020. De asemenea, Federația Rusă de Fotbal l-a desemnat cel mai bun arbitru al sezonului 2023/24.

Sergey Karasev a cântat la un festival de rock din Rusia

Respectat la nivel internațional, Karasev a profitat de pauza din campionatul Rusiei, unde a arbitrat pentru ultima oară pe 30 noiembrie 2025, iar pe 1 ianuarie a urcat pe scenă alături de Catharsis, o trupă de power metal, la un festival care a avut loc pe VK Stadium din Moscova.

„Sergey Karasev a început în forță anul 2026 și a aprins scena. Arbitrul nostru a cântat alături de trupa Catharsis la festivalul «Marele brad de Crăciun Metal al țării». Un început de an puternic”, a notat Federația Rusă de Fotbal pe Telegram.

Karasev, care a vorbit în repetate rânduri despre dragostea sa pentru muzica metal, cântă la chitară electrică. Prima sa apariție alături de Catharsis a avut loc în 2021.

Karatsev nu a mai oficiat la un meci dintr-o competiție UEFA sau FIFA de pe 24 februarie 2022.

În prima zi a războiului dintre Rusia și Ucraina, acesta s-a aflat la centru la meciul dintre Napoli și Barcelona, scor 2-4, manșa retur a play-off-ului pentru optimile Europa League.

De la acel moment, arbitrii ruși nu au mai fost delegați la meciuri internaționale. Iar Karatsev a oficiat la meciuri din Rusia și Arabia Saudită.

Finale arbitrate de Sergey Karatsev de-a lungul anilor:

Supercupa Europei 2021/22: Chelsea - Villarreal, 1-1 și 6-5 la loviturile de departajare

Cupa Rusiei (3x): 2013/14, 2017/18 și 2023/24

Supercupa Rusiei (2x): 2012/13 și 2012/13

