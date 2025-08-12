Van Dijk cere întăriri Căpitanul lui Liverpool consideră că echipa mai are nevoie de atacanți. Arne Slot îl contrazice: „Ultima mea grijă”
Virgil van Dijk și Arne Slot. Sursa: Imago
Campionate

Van Dijk cere întăriri Căpitanul lui Liverpool consideră că echipa mai are nevoie de atacanți. Arne Slot îl contrazice: „Ultima mea grijă"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.08.2025, ora 15:50
  • Virgil van Dijk (34 de ani), căpitanul lui Liverpool, consideră că echipa are nevoie de un nou atacant.
  • Arne Slot (46 de ani), antrenorul „cormoranilor”, crede că lotul actual nu are nevoie de alte resurse pentru a produce rezultate.

Dezbaterea de la Liverpool a început după înfrângerea din Supercupa Angliei, împotriva celor de la Crystal Palace, scor 2-2, 3-2 după loviturile de departajare.

Van Dijk consideră că Liverpool mai are nevoie de atacanți. Arne Slot îl contrazice: „E ultima mea grijă”

Van Dijk susține că plecările lui Darwin Nunez (Al-Hilal) și Luis Diaz (Bayern Munchen) au lăsat un gol important în linia de atac a echipei.

„I-am pierdut pe Darwin și pe Lucho. Cred că este întotdeauna loc pentru un atacant care să ne întărească, așa că vom vedea ce ne rezervă această perioadă de transferuri”, a declarat fundașul, conform mundodeportivo.com.

În schimb, Arne Slot, caruia i-au fost aduși jucători în valoare de 300 de milioane de euro, nu vede transferarea unui nou atacant ca pe o prioritate și își îndreaptă atenția spre consolidarea defensivei.

Ultima mea îngrijorare este calitatea ofensivă. Ar trebui să fim capabili să câștigăm și să marcăm cu jucătorii pe care îi avem. Arne Slot

Cele mai importante transferuri făcute de Liverpool în sezonul 2025-2026:

  • Florian Wirtz (22 de ani) – mijlocaș ofensiv, transferat de la Bayer Leverkusen pentru 125 de milioane €
  • Hugo Ekitike (23 de ani) – atacant, transferat de la Eintracht Frankfurt pentru 80 de milioane €
  • Milos Kerkez (21 de ani) – fundaș stânga, transferat de la Bournemouth pentru 47 de milioane €
  • Jeremie Frimpong (24 de ani) – fundaș dreapta, transferat de la Bayer Leverkusen pentru 40 de milioane €
128 de goluri
a marcat Liverpool sub comanda lui Arne Slot, în cele 57 de meciuri disputate, perioadă în care a încasat 64 de goluri

Fără Darwin Nunez și Luis Diaz, Arne Slot a rămas cu următorii jucători în atac:

  • Atacant: Huko Ekitike (23 de ani) - cotat la 75 de milioane de euro
  • Aripă dreapta: Federico Chiesa (27 de ani) - cotat la 14 milioane de euro
  • Aripă dreapta: Ben Doak (19 ani) - cotat la 14 milioane de euro
  • Aripă dreapta: Mohamed Salah (33 de ani) - cotat la 50 de milioane de euro
  • Aripă stânga: Cody Gakpo (26 de ani) - cotat la 70 de milioane de euro

Alexander Isak, atacantul lui Newcastle, a fost una dintre țintele lui Liverpool. Deși suedezul vrea să ajungă pe Anfield, Newcastle nu a vrut să-i dea drumul.

Astfel, clubul de pe „St. James Park” a refuzat un pachet format din suma garantată de 126 de milioane de euro + bonusuri în valoare de 12 milioane de euro.

Șeicii vor să obțină mult mai mult în schimbul vedetei din ofensivă: aproximativ 180 de milioane de euro, scrie The Mirror.

Liverpool a pierdut finala, deși a condus de două ori

În meciul cu Crystal Palace, Liverpool a deschis scorul în minutul 4 al partidei, grație reușitei debutantului Hugo Ekitike.

Ulterior, la doar 10 minute distanță, Mateta a restabilit egalitatea pe tabelă, după ce a transformat penalty-ul obținut de Sarr în urma duelului cu Virgil van Dijk.

Egalitatea a rezistat doar 4 minute, deoarece în minutul 21 celălalt debutant, Jeremie Frimpong, i-a readus pe „cormorani” în avantaj.

Scorul a rămas neschimbat până pe final, atunci când în minutul 77, Ismaila Sarr a marcat și a făcut 2-2.

Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde s-a impus Crystal Palace.

liverpool Premier League virgil van dijk arne slot
