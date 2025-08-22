„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului

George Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș (35 de ani), după remiza cu Aberdeen, scor 2-2.

Chiricheș a fost singurul fotbalist criticat de patronul FCSB, după ce campioana a fost egalată pe final de meci, deși a condus cu 2-0.

Vlad Chiricheș, criticat după remiza cu Aberdeen: „Parcă vine din Divizia B”

Finanțatorul FCSB l-a comparat pe Vlad Chiricheș cu un jucător de „Divizia B”. Acesta a vorbit și despre prestația scoțienilor de la Aberdeen.

„Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge. Chiricheș se ascunde de minge. Nu îmi vine să cred!

Aberdeen e o echipă muncitoare, echilibrată, dar nu este periculoasă. Nu ne poate bate la București, nu au cum să ne bată!

Nu au nimic ieșit din comun, vreo surpriză, să vezi pase pe culoar, un-doiuri, drept dovadă, nu au avut nicio ocazie de gol în prima repriză. Clar, mă refer”, a declarat George Becali, pentru gsp.ro.

Daniel Bîrligea, remarcatul meciului: „De departe numărul 1”

Dacă Vlad Chiricheș a fost criticat de patron, Daniel Bîrligea l-a impresionat pe acesta cu evoluția sa, astfel că a fost remarcat la finalul partidei.

„Bîrligea a fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui asemenea joc ca acela din seara asta, nu că a dat gol și pasă de gol, ci pentru cum s-a descurcat cu 3-4 jucători pe el, cum a ieșit din clinciurile alea, în stil de mare fotbalist.

Stă extraordinar și fizic, așa este. Se bătea cu câte 3-4 și reușea să dea pasă. Din moment ce joci aproape o oră în zece oameni și scoți un egal, asta spune totul, nu? Nu poți să zici de niciun jucător că nu a făcut ce trebuie”, a mai adăugat Becali la finalul meciului.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport