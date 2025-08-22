„Decizie cam dură” Cum comentează presa britanică eliminarea lui Cisotti din Aberdeen - FCSB: „Discutabil!” + Românul lăudat

Presa britanică a analizat remiza dintre Aberdeen și FCSB, scor 2-2, din play-off-ul Europa League.

Jurnaliștii au comentat eliminarea lui Juri Cisotti (32 de ani).

FCSB a încheiat la egalitate meciul disputat în Scoția, deși a condus cu 2-0. Campioana României a evoluat în inferioritate numerică, după ce Cisotti a părăsit terenul prematur, în minutul 38, ca urmare a unui fault considerat de arbitru ca fiind de „roșu”.

Cum comentează presa britanică eliminarea lui Cisotti

După meci, presa britanică a comentat îndelung meciul, dar mai ales faza eliminării lui Cisotti.

Jurnaliștii de la bbc.com consideră că eliminarea a fost dictată prea ușor, „centralul” fiind excesiv de dur.

„Cisotti a fost ghinionist că a fost eliminat. Pentru că faultul, e adevărat, a fost cinic, din spate, dar este la limita dintre cartonașul galben și cel roșu.

Toată lumea a fost surprinsă că arbitrul l-a eliminat. Se duce cu ambele picioare, totuși cu intenția de a urmări mingea, și nu să fie violent! O decizie cam dură!”, a declarat Willie Miller, fost fotbalist al celor de la Aberdeen, conform gsp.ro.

Și jurnaliștii de la Daily Mail consideră că Cisotti a fost eliminat prea ușor.

„Românii și cei 700 de suporteri ai lor au fost reduși la tăcere atunci când oaspeții au rămas în zece oameni, după ce Cisotti l-a faultat pe Milanovic.

A fost o lovitură urâtă, dar dacă a meritat cu adevărat un cartonaș roșu este discutabil. Arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk nu a ezitat să-l elimine, iar VAR a fost de acord”, au scris britanicii.

„Lucrurile păreau să se îndrepte spre o revenire ideală pentru scoțieni, iar totul a pornit de la arbitrul Serdar Gozubuyuk.

Acesta i-a arătat cartonașul roșu direct lui Juri Cisotti în minutul 31 pentru un fault asupra lui Nicolas Milanovic. Da, a fost un tackling dur. A fost de «roșu»? Dacă ar fi fost pentru echipa ta, te-ai fi simțit nedreptățit, iar oaspeții au simțit cu siguranță că acesta a fost cazul”, au scris și scoțienii de la Daily Record.

Cum a fost eliminat Juri Cisotti

În minutul 38 al partidei din Scoția, Șut a pierdut o minge în preajma careului advers, iar Milanovic a încercat să plece rapid pe contraatac.

În acel moment, Cisotti a încercat să oprească plecarea, însă intrarea sa a fost întârziată, lovindu-l dur din spate pe Milanovic.

Arbitrul nu a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului italian.

Bîrligea, remarcatul ziariștilor din Regat

Daniel Bîrligea a avut o evoluție solidă în partida disputată la Aberdeen, reușind să și marcheze în minutul 32. Evoluția sa nu a rămas neobservată, jurnaliștii britanici având cuvinte de laudă la adresa sa.

„Se vede calitatea lui Bîrligea. La fel, și plusul adus după pauză de căpitanul Olaru. Ambii au experiența din sezonul trecut de Europa League”, au notat cei de la BBC.

Jurnaliștii de la Daily Mail au criticat apărarea scoțienilor la fazele celor două goluri marcate de FCSB: „Deținătorii Cupei Scoției le-au permis lui Daniel Bîrligea și Darius Olaru să înscrie două goluri în urma unor gafe mari în defensivă”.

Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională. În cazul în care FCSB câștigă „dubla” cu Aberdeen, se va califica în faza grupei Europa League.

Dacă Aberdeen va fi învingătoare, elevii lui Elias Charalambous vor continua parcursul european în faza grupei din Conference League.

