U Cluj, de neoprit Ardelenii au transferat un nou internațional de tineret

U Cluj a oficializat transferul portarului Vlad Rafailă (20 de ani).

portarului Vlad Rafailă (20 de ani). Goalkeeperul a semnat un contract valabil pe 4 ani cu „șepcile roșii”.

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U Cluj continuă campania de transferuri. După ce miercuri l-a prezentat pe Luca Szimionaș (19 ani), ardelenii au anunțat mutarea unui alt internațional de tineret.

Vlad Rafailă, prezentat oficial la U Cluj

Revenit în această vară la Farul, după împrumutul la Betis Deportivo Balompie, echipa secundă a formației Betis Seviila, Rafailă a decis să-și rezilieze contractul cu „marinarii” și să semneze cu U Cluj.

„Vlad Rafailă (20 de ani) este noul portar al Universității Cluj. Cu experiențe la Lecce și Betis Sevilla, tânărul goalkeeper cu selecții la toate naționalele de juniori ale României este al doilea internațional care semnează cu echipa noastră în această săptămână, după ce, miercuri, Luca Szimionaș a devenit și el «student».

Născut la Mangalia și crescut de Farul Constanța, Rafailă a fost, încă de la o vârstă fragedă, unul dintre vârfurile generației sale, fiind convocat la toate reprezentativele României, de la U15 până la U21. În total, Vlad are 36 de prezențe sub tricolor, inclusiv două pentru Naționala sub 21 de ani, pentru care a evoluat în două partide în 2025, cu Georgia și Serbia.

La nivel de club, după un împrumut de la Farul la Dunărea Călărași, care i-a adus debutul în Cupa României (ediția 2023/24), a urmat prima experiență în străinătate pentru noul nostru portar, care a fost împrumutat în Italia, la Lecce. Pentru echipa Primavera a formației italiene, Rafailă a evoluat în 38 de partide în stagiunea 2024/25, reușind să mențină poarta intactă în șapte dintre acestea.

Evoluția sa a continuat cu un alt împrumut, de această dată în Spania, la echipa secundă a celor de la Betis Sevilla (2025/26).

Mult succes în alb și negru, Vlad!”, a anunțat U Cluj pe site-ul oficial.

Pentru un post de titular, Rafailă se va lupta cu Neofytos Michail (32 de ani) și Ștefan Lefter (21 de ani).

50.000 de euro este cota lui Vlad Rafailă, potrivit transfermarkt.ro

Transferurile realizate de U Cluj în această vară

Alibek Aliev (30 de ani) - atacant

(30 de ani) - atacant Pedro Pinho (26 de ani) - mijlocaș defensiv

(26 de ani) - mijlocaș defensiv Marius Ștefănescu (28 de ani) - extremă dreaptă

(28 de ani) - extremă dreaptă Neofytos Michail (32 de ani) - portar

(32 de ani) - portar Friday Adams (23 de ani) - fundaș dreapta

(23 de ani) - fundaș dreapta Florent Poulolo (29 de ani) - fundaș central

(29 de ani) - fundaș central Luca Szimionaș (19 ani) - mijlocaș

(19 ani) - mijlocaș Vlad Rafailă (20 de ani) - portar

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