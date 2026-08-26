U Cluj, transfer gratis din Italia  Fotbalistul naționalei României, prezentat oficial de vicecampioană
U Cluj l-a prezentat pe Luca Szimionaș/ Foto: Facebook @U Cluj
Superliga

U Cluj, transfer gratis din Italia Fotbalistul naționalei României, prezentat oficial de vicecampioană

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 19:27
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 19:27
  • U Cluj a oficializat transferul mijlocașului Luca Szimionaș (19 ani).
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Format la academia celor de la Hellas Verona, internaționalul român de tineret a semnat un contract valabil pe patru ani cu „șepcile roșii”

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U Cluj l-a prezentat pe Luca Szimionaș

Conform surselor GOLAZO.ro, Szimionaș a ajuns gratis la U Cluj. Verona a decis să păstreze doar procente dintr-un viitor transfer.

„FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu clubul italian Hellas Verona pentru transferul lui Luca Szimionaș (19 ani). Tânărul mijlocaș român a semnat un contract pe patru ani cu «U».

Fotbalistul născut în 3 septembrie 2006 a făcut primii pași în fotbal la Ripensia Timișoara, acolo unde a fost remarcat de cunoscutul club din peninsulă, Hellas Verona.

Ajuns în 2022 la formația italiană, Szimionaș a evoluat în 18 partide pentru echipa U17, înainte de a face pasul la următoarea categorie de vârstă.

Evoluțiile sale au fost apreciate și la U18, unde a marcat de trei ori în 12 meciuri, astfel că mijlocașul central a fost cooptat în echipa Primavera a veronezilor, pentru care a devenit om de bază, evoluând în 97 de meciuri în ultimele trei sezoane, timp în care a înscris cinci goluri și a mai contribuit cu trei pase decisive.

Parte din lotul formației de seniori la partidele de Serie A cu Sassuolo și AS Roma, dar și în jocul de Coppa Italia împotriva Veneziei, tânărul jucător s-a făcut remarcat și la nivelul naționalelor de juniori ale României.

Mai întâi, Szimionaș a strâns șase prezențe (două goluri) pentru reprezentativa U16 și alte cinci meciuri în tricoul echipei U17. Evoluția sa a continuat în naționala U18 (șapte meciuri), urmând ca, în 2025, să fie pe teren în 350 din cele 360 de minute jucate de România U19 la turneul final de Campionat European organizat în țara noastră, la care tricolorii au ajuns până în semifinale.

Mai mult decât atât, Szimionaș a și marcat în poarta galonatei naționale a Spaniei, în înfrângerea cu 1-3 din faza grupelor.

Progresul său nu doar că a atras atenția unor echipe importante din fotbalul italian, ci l-a propulsat pe noul nostru jucător în reprezentativa U21, pentru care a evoluat deja în șase meciuri.

Mult succes în alb și negru, Luca!”, a anunțat U Cluj pe site-ul oficial.

250.000 de euro
este cota lui Luca Szimionaș, potrivit transfermarkt.ro

Transferurile realizate de U Cluj în această vară

  • Alibek Aliev (30 de ani) - atacant
  • Pedro Pinho (26 de ani) - mijlocaș defensiv
  • Marius Ștefănescu (28 de ani) - extremă dreaptă
  • Neofytos Michail (32 de ani) - portar
  • Friday Adams (23 de ani) - fundaș dreapta
  • Florent Poulolo (29 de ani) - fundaș central
  • Luca Szimionaș (19 ani) - mijlocaș

Interesant este faptul că toate mutările făcute de U Cluj au fost realizate fără ca formația clujeană să plătească vreo sumă de transfer.

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