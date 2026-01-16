Baschetbalist împușcat în cap! Tânărul de 20 de ani a fost ucis pe autostradă, când se întorcea de la un eveniment la care fusese voluntar

Andre Bell, 20 de ani, baschetbalist la Universitatea Fisk, a fost ucis pe autostradă, fiind împușcat în cap pe o stradă din Nashville, Tennessee.

Andre Bell era în al doilea sezon cu echipa de baschet a Universității Fisk. A jucat în trei meciuri în acest sezon, totalizând 9 puncte.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Nashville anchetează moartea jucătorului, care se întorcea de la un eveniment de gimnastică, unde fusese voluntar, alături de doi prieteni, și se îndreptau spre campusul Universității Fisk când a avut loc atacul.

Bell a fost transportat de urgență la Centrul Medical al Universității Vanderbilt, dar nu a supraviețuit.

Motivul atacului armat rămâne neclar, iar anchetatorii îl caută pe atacator.

Cei doi prieteni care se aflau în mașină cu Andre Bell au scăpat nevătămați și au declarat poliției că au observat un Sedan închis la culoare pe banda din stânga, lângă ei. Aceștia spun că se uitau pe telefon când au auzit împușcături și și-au dat seama că Bell fusese împușcat.

Mașina în care se aflau Bell și cei doi prieteni ai săi a scăpat de sub control și s-a ciocnit cu o camionetă roșie, conform poliției. Între timp, Sedanul închis la culoare și-a continuat drumul.

„Astăzi, am pierdut un lider pe terenul de baschet și în afara lui. Andre «Dre», un tânăr strălucit și blând, a fost smuls pe nedrept din această lume. A fost o forță dominantă în echipa masculină de baschet a Universității Fisk, dar ni-l vom aminti mai ales pentru zâmbetul său contagios, personalitatea iubitoare și abilitatea unică de a aduce întotdeauna voie bună într-o încăpere.

Avem o durere profundă în inimile noastre. Ne va lipsi cu adevărat. Gândurile și rugăciunile noastre neclintite sunt alături de familia sa, de copiii mici din familia sa și de cei din Nashville care îl admirau”, a declarat antrenorul Universității Fisk, Jeremiah Crutcher.

Părinții au decis să-i doneze organele

Părinții lui Bell și-au dat acordul pentru ca organele fiului lor să fie donate și să salveze vieți.

Dincolo de baschet, Bell era cunoscut pentru munca sa voluntară în comunitate. Prietenii spuneau că participa regulat la studii biblice, hrănea persoanele fără adăpost și ajuta familiile nevoiașe, scrie newschannel5.com.

Bell a jucat ultimul său meci de baschet pe 3 ianuarie, marcând șapte puncte și reușind o aruncare de trei puncte care i-a făcut pe coechipierii săi să aplaude.

