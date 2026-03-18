„Nu mi se pare normal” Ce l-a deranjat pe Mihai Pintilii la FCSB: „Nu de aici câştigi?”

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a explicat ce l-a deranjat la preparatorul fizic Thomas Neubert (57 de ani), în perioada când au colaborat la formația roș-albastră.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul au plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei, dar și Thomas Neubert, preparatorul fizic al echipei.

Mihai Pintilii, despre Thomas Neubert: „Nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenament”

După despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Thomas Neubert a gestionat unele momente.

„I-am zis că sunt nişte probleme, că trebuie rezolvate nişte probleme pe cealaltă parte, nu la jucători, că după a înflorit şi a început nea Gigi să mai zică...

Au fost câteva mesaje date de Thomas că nu ajunge că se duce la clinică. Nu neg, că am mesajele, le arăt, dar nu stau să mă cert cu Thomas Neubert, că e un profesionist şi ştie ce să facă.

Nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenament indiferent de ce faci, nimeni niciodată să nu lipsească. Eşti bolnav, ai o problemă gravă... Doamne fereşte! Dar nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenamente. Nu de aici câştigi? Dacă vrei să-ţi respecţi meseria. Dacă nu, ridică mâna şi la revedere.

N-am o problemă cu Tommy, am lucrat cu el şi acum, şi când eram jucător. Îmi place cum lucrează, are un stil aparte, diferit, care ajută fotbalul românesc, dar nu mi se pare normal ca staff-ul sau oricine să lipsească de la antrenament.

MM (n.r. - Mihai Stoica) a zis că doctorul Flavian Arămitu i-a permis, aşa că... erau momente când trebuia să fie acolo, erau jucători accidentaţi şi nu era acolo, mai erau multe alte chestii de discutat.

Lucrurile astea au fost de când am ajuns la echipă, dar când se câştigă nu se văd lucrurile astea”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Thomas Neubert, despre plecarea de la FCSB: „E normal ce s-a întâmplat”

Cunoscut pentru antrenamentele sale epuizante, germanul a declarat că principalul motiv al plecării sale de la FCSB a fost faptul că noul antrenor al campioanei, Mirel Rădoi, a venit la echipă împreună cu propriul staff.

„Eu clarific acum nişte situaţii. Am plecat din cauza faptului că a venit un antrenor nou, asta e absolut normal.

A venit Mirel, am vorbit puţin cu el, le urez multă baftă şi succes în continuare. El mi-a zis că a venit cu staff-ul lui şi asta e normal şi am plecat” , a declarat Thomas Neubert, citat de as.ro.

Neubert a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026. După plecarea germanului, noul preparator fizic al celor de la FCSB va fi Horațiu Baciu.

