Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”

Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial la Al-Ain.

Fostul jucător al celor de la FCSB a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu gruparea din Emiratele Arabe Unite.

Adrian Șut a fost vândut de FCSB în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, după aproape 6 ani petrecuți la gruparea roș-albastră.

Adrian Șut, prezentat oficial la Al Ain

Al Ain i-a pregătit acestuia un clip special de prezentare, în care sunt suprinse mai multe imagini cu obiective turistice din București, ca mai apoi să se treacă în zona arabă, unde Șut apare în vestiarul echipei.

Fostul jucător al campioanei României va purta numărul 89 la noua sa formație.

FCSB a anunțat și ea despărțirea oficială de fotbalistul în vârstă de 26 de ani.

„FCSB anunță transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.

În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene.

Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă!” se arată în comunicatul echipei de pe pagina de Facebook.

Adrian Șut: „Sunt nerăbdător”

Șut a oferit și primele declarații în calitate de jucător al celor de la Al Ain.

„Prima dată când agentul meu mi-a zis de ofertă i-am zis că trebuie să mergem la cel mai mare club din Emirate, cu cele mai multe trofee.

După 5 ani şi jumătate la FCSB aveam nevoie de o nouă provocare. Vreau să câştig multe trofee. Am câştigat multe trofee şi în România. Sunt nerăbdător să încep munca aici.

Am venit să dau totul pentru echipă, să ajut, sunt un jucător de echipă. Îmi pun inima pe teren pentru echipă. Voi face orice pentru victorii şi trofee.

A fost incredibil când am ajuns aici. I-am spus agentului meu că trebuie să vin aici neapărat. Sunt foarte fericit că sunt aici. Vreau o nouă provocare în viaţa mea, să văd o nouă cultură. Mă simt foarte bine.

Am mai fost în Dubai, înainte, şi mi-au plăcut oamenii. Am venit aici şi am văzut un oraş frumos, oameni frumoşi. Le mulţumesc suporterilor că sunt alături de acest club. Sper să fim cu toţii fericiţi la final”, a declarat Adrian Șut.

Pentru a le face munca mai ușoară fanilor, Adrian Șut a fost protagonistul unui clip în care le explică acestora care este pronunția corectă a numelui său.

Debutul mijlocașului la liderul din Emiratele Arabe Unite este așteptat să aibă loc sâmbătă, 17 ianuarie, când Al-Ain o va găzdui pe Al-Wahda, în etapa #13 din campionatul intern.

