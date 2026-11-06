Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, că țările care se opun deciziilor de a permite Rusiei să participe la competițiile sportive internaționale încalcă atât drepturile sportivilor ruși, cât și pe cele ale instituțiilor democratice.

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Forurile sportive din mai multe țări au anunțat că echipele lor naționale nu vor juca împotriva Rusiei, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis ca echipele ruse să fie reprimite în competițiile internaționale de hochei pe gheață.

Țările respective, printre care se numără Canada, Norvegia, Danemarca, Suedia, Cehia, Finlanda și Letonia, au invocat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, dar și preocupările legate de securitate generate de tensiunile geopolitice.

Vladimir Putin: „Încălcare clară și flagrantă a legii”

În timpul unei ședințe a guvernului rus, Putin a afirmat că deciziile TAS, ale Comitetului Olimpic Internațional și ale federațiilor sportive internaționale de a restabili dreptul Rusiei de a participa la competiții „apără Carta Olimpică și principiile acesteia”.

„Dar, din păcate, nu toate țările sunt pregătite să-și onoreze obligațiile pe care și le-au asumat cândva. Și continuă să impună restricții politizate, nu juridice, asupra sportului rus.

Este o încălcare clară și flagrantă a legii și a hotărârilor judecătorești și, prin urmare, a instituțiilor democratice”, a declarat Putin, potrivit Reuters.

Putin a afirmat că revine Comitetului Olimpic Național al Rusiei „să continue cu siguranță eforturile de protejare a intereselor sportivilor ruși”.

Joi, TAS a recunoscut reacțiile apărute după hotărârea sa în favoarea revenirii Rusiei în competițiile internaționale de hochei pe gheață, dar a reiterat că decizia s-a bazat exclusiv pe probele prezentate.

TAS considerase că interdicția nu mai poate fi justificată prin argumente de securitate

Reacția lui Vladimir Putin vine la câteva zile după ce TAS dăduse câștig de cauză Federației Ruse de Hochei într-un litigiu cu Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF).

Decizia tribunalului a răsturnat interdicția impusă echipelor rusești și a deschis posibilitatea revenirii acestora în competițiile internaționale.

Argumentul principal al TAS a fost că federația internațională nu a prezentat suficiente dovezi pentru a justifica menținerea excluderii Rusiei pe baza riscurilor de securitate.

La Moscova, hotărârea a fost privită ca o victorie importantă. Ministrul rus al Sportului, Mihail Degtearev, a declarat pentru postul de televiziune Vesti: „Rusia se întoarce în hocheiul mondial. Acest loc ne aparține de drept, iar discriminarea în hochei a luat sfârșit”.

Federația Internațională de Hochei a transmis, în schimb, că e dezamăgită de verdict și că e în total dezacord concluzia tribunalului.

Europenii refuză meciurile cu Rusia

Câteva țări europene au ripostat rapid după decizia TAS. Norvegia, Danemarca, Suedia, Cehia, Finlanda și Letonia au anunțat că nu vor juca împotriva Rusiei.

Țările calificate nu intenționează să se retragă de la Campionatul Mondial din 2027, ci vor să dispute celelalte partide din grupă, refuzând doar întâlnirea cu Rusia.

„Poziția noastră, potrivit căreia Rusia ar trebui exclusă din toate campionatele internaționale atât timp cât războiul din Ucraina continuă, rămâne neschimbată”, a transmis Federația Norvegiană de Hochei.

Și danezii au avertizat asupra consecințelor unei eventuale confruntări. Henrik Bach Nielsen, președintele Uniunii Daneze de Hochei, a explicat că participarea la un meci împotriva Rusiei ar putea afecta însăși integritatea competiției:

„Nu ne putem imagina să jucăm împotriva Rusiei în condițiile actuale. Se va termina într-un haos total dacă o vom face”.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că Rusia și Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, vor fi excluse de la Campionatul Mondial de Juniori care va începe luna viitoare în Alberta, în timp ce orașul finlandez Turku a amenințat că va renunța la organizarea Campionatului Mondial de Juniori din 2028.

Și sponsorii se retrag

Iar lucrurile merg și mai departe. Germania, țara gazdă a CM din 2027, organizat între 13 și 30 mai, în Düsseldorf, Gelsenkirchen și Mannheim, se opune revenirii reprezentativei ruse.

Iar Federația Germană de Hochei a avertizat că participarea acesteia ar putea avea consecințe politice, economice și de securitate.

Nici sponsorii nu sunt dispuși să ignore subiectul. Compania suedeză AJ Products, partener al CM de hochei încă din 1989, a anunțat că își retrage sponsorizarea ediției din 2027, ca reacție la decizia TAS.

Directorul executiv David Bray a explicat pentru Reuters că firma nu dorește să-și asocieze imaginea cu un turneu la care Rusia ar putea participa.

Finlandezii de la Nokian Tyres au avertizat și ei că vor renunța la sponsorizare dacă Rusia va fi acceptată în competiție.

Producătorul auto ceh Skoda, sponsor al Campionatului Mondial de hochei din 1993, a anunțat că își va reevalua implicarea dacă Rusia va participa la ediția din 2027.

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