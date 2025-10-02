Lacrimi după eliminare FOTO. Vladimir Screciu a văzut „roșu” în meciul Rakow - U Craiova și a izbucnit în plâns

Vladimir Screciu (25 de ani), fotbalistul celor de la Universitatea Craiova, a fost eliminat în meciul cu Rakow.

Rakow a deschis scorul imediat după pauză prin reușita lui Pienko. Totuși, misiunea oltenilor s-a complicat câteva minute mai târziu.

Vladimir Screciu a fost eliminat și a izbucnit în lacrimi

În minutul 53, Pienko, aflat la aproximativ 25 de metri de poarta Universității Craiova, i-a pasat lui Jonatan Brunes.

Atacantul central al polonezilor a încercat să pătrundă printre fundașii olteni, însă Vladimir Screciu l-a faultat din postura de ultim apărător.

Inițial, „centralul” Ishmael Barbara a lăsat jocul să continue, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a analiza faza.

În urma consultării, maltezul a decis să-l elimine pe mijlocașul oltenilor. În acel moment, Vladmir Screciu a părăsit terenul cu lacrimi în ochi.

Screciu a fost zărit, în minutul 75, urmărind duelul de pe tunelul stadionului din Czestochowa.

Pentru meciul cu Rakow, Mirel Rădoi l-a reprofilat pe Vladimir Screciu din postul de mijlocaș central în fundaș

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova

23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah

– vs FC Noah 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

- 1. FSV Mainz 05 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

- Sparta Praga 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

