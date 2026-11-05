Scos din sărite VIDEO. Gestul făcut de Egnatia înainte de meciul cu U Craiova l-a enervat pe MM: „De tot râsul!””
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Conference League

Scos din sărite VIDEO. Gestul făcut de Egnatia înainte de meciul cu U Craiova l-a enervat pe MM: „De tot râsul!””

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 21:43
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, i-a făcut praf pe cei de la Egnatia pentru videoclipul postat înaintea meciului cu U Craiova.
  • U Craiova - Engnatia se joacă de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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La aterizarea în România, clubul albanez a postat un videoclip editat. Jucătorii erau filmați în timp ce coborau din avion pe melodia „Saint Tropez” a lui Florin Salam. Imaginea era distorsionată astfel încât să pară că jucătorii dau din șolduri.

Postarea de pe Facebook era însoțită și de mesajul: „Am ajuns în România și ne-am adaptat ritmului încă din primul minut”.

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Mihai Stoica a criticat-o pe Egnatia: „S-au făcut de râs”

Oficialul de la FCSB nu s-a ferit de cuvinte și a avut o reacție acidă. Stoica s-a arătat deranjat de efectul vizual ales de albanezi.

„S-au făcut de râs. OK, a pune o manea mi se pare normal, pentru că nu o să pună Enescu dacă vor să pună ceva care să reprezinte România. Că România e reprezentată de manele, așa este acum.

Am văzut că sunt manele care au mai multe vizualizări pe YouTube decât Queen.

Dar efectul ăla, unduirea aia, s-au făcut de tot râsul. Nu mi s-a părut deloc amuzant. Sunt fotbaliștii lor, nu sunt desene animate, s-au transformat în desene animate”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Suporterii Craiovei: „Vă dăm patru”

Gluma albanezilor n-a fost însă gustată de fanii olteni, care au luat cu asalt rubrica de comentarii, nemulțumiți că România este asociată cu manelele. Cei mai mulți au răspuns civilizat și doar le-au transmis adversarilor că vor pleca învinși din Bănie:

  • „O să dansați mâine seară (n.r. joi) cum vă cântăm noi, stați liniștiți”
  • „Mâine vă luăm pe sus aroganților...”
  • „Sunteți prea mici pentru noi”
  • „Pentru asta o să vă dăm 4 mâine seară”

Au existat însă și comentarii cu tentă rasistă, unul dintre ele strângând cele mai multe aprecieri: „O pagină oficială a unui club care participă într-o competiție europeană face o astfel de insinuare, sugerând că a ajuns într-o «țară de țigani». Vi se pare normal?”.

Intenția albanezilor nu a fost însă una de jignire și nici nu are conotații rasiste. Melodia lui Florin Salam este una dintre cele mai populare din România, apreciată în toată zona Balcanilor, cu peste 181 de milioane de vizualizări.

Este de fapt un cover după melodia „Sen Trope” a cântărețului bulgar Azis, un hit celebru în Sud-Estul Europei, care a fost preluat, pe lângă România, și de artiști din Grecia, Serbia, Turcia și nu numai.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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