Contestă numirea lui Xavi  Wesley Sneijder nu înțelege cum a ajuns tehnicianul spaniol pe banca Olandei: „Mi se pare ciudat”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Contestă numirea lui Xavi Wesley Sneijder nu înțelege cum a ajuns tehnicianul spaniol pe banca Olandei: „Mi se pare ciudat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 21:46
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 21:46
  • Wesley Sneijder (42 de ani), fostul jucător al Olandei, a pus sub semnul întrebării decizia Federației Olandeze de Fotbal privind numirea lui Xavi (46 de ani) pe banca naționalei.
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Xavi a fost numit selecționerul Olandei în vara aceasta și a semnat un contract valabil până în 2030.

Tehnicianul spaniol l-a înlocuit pe Ronald Koeman pe banca tehnică, cel care a condus naționala în ultimii trei ani.

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Wesley Sneijder pune sub semnul întrebării numirea lui Xavi pe banca Olandei

Wesley Sneijder și-a exprimat îndoielile privind criteriile folosite de Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) pentru alegerea noului selecționer.

Fostul internațional a explicat că a discutat cu Nigel de Jong, directorul sportiv al naționalei, despre posibilitatea de a urma un program accelerat pentru a obține licențele de antrenor.

Sneijder a primit însă un răspuns negativ. Din acest motiv, fostul mijlocaș nu a fost de acord cu numirea lui Xavi, antrenor care a obținut licențele A, B și Pro printr-un proces diferit de cel urmat, în mod obișnuit, în Olanda.

Mi se pare puțin ciudat că alegi un selecționer care, de fapt, nu îndeplinește standardele federației”, a spus Sneijder la Ziggo Sport, citat de beinsports.com.

Fostul internațional olandez susține că Xavi și-a obținut licențele prin intermediul Federației Spaniole de Fotbal în perioada în care era încă jucător și susține că întregul proces a durat aproximativ patru săptămâni.

134 de selecții
a strâns Wesley Sneijder pentru naționala Olandei. A marcat 31 de goluri și a oferit 32 de pase decisive

Îi doresc lui Xavi și federației mult succes, dar mi se pare ciudat”, a mai adăugat fostul jucător de la Ajax, Real Madrid și Inter.

Xavi, debut cu dreptul pe banca Olandei

În primul meci sub comanda tehnicianului spaniol, Olanda a remizat cu Germania, scor 1-1, în prima etapă a Ligii Națiunilor.

Olandezii au smuls un punct în ultimele minute, grație reușitei lui Cody Gakpo, atacantul lui Liverpool. Pentru echipa lui Jurgen Klopp a punctat Felix Nmecha, în minutul 32.

În următorul meci, Olanda a învins Serbia cu scorul de 2-1, fiind primul succes al lui Xavi pe banca echipei sale.

Ultima echipă pregătită de Xavi este Barcelona, clubul la care a scris istorie din postura de jucător. I-a antrenat pe catalani în perioada noiembrie 2021 - iunie 2024 (143 de meciuri).

A cucerit și două trofee alături de Barcelona: un titlu și o Supercupă.

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